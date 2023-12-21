Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?

Поклонники рождественского хита «Один дома» уже много лет спорят о богатстве семьи Маккалистеров. Издание The New York Times обратилось к Федеральной резервной системе США за ответами и подсчитало доход героев фильма.

Битва в «Один дома» между 8-летним Кевином Маккалистером (Маколей Калкин) и двумя грабителями, известными как «Мокрые бандиты», разворачивается на экранах по всему миру каждое Рождество с момента премьеры фильма в 1990 году.

И каждый год величественный дом и образ жизни Маккалистеров заставляет зрителей задаться вопросом, насколько богатой была эта семья. Итак, издание The New York Times обратилось к экономистам и людям, участвовавшим в создании фильма, чтобы найти ответ.

Маккалистеры — это всего 1 % населения США.

Первое, что впечатляет зрителей – это двухэтажный дом в федеральном стиле, на входной двери которого висит рождественский венок. Семейное гнездо Маккалистеров — это настоящий дом в Виннетке, богатом пригороде Чикаго, штат Иллинойс, расположенный по адресу Линкольн-авеню, 671.

В начале фильма один из грабителей, Гарри ( Джо Пеши ), рассказывает своему коллеге — мокрому бандиту Марву (Дэниел Стерн), что дом Маккалистеров — их главная цель в богатом районе.

Гарри объясняет, что в доме много «товаров высшего класса», включая видеомагнитофоны, стереосистемы, очень изысканные украшения и «необычные рыночные ценные бумаги».

По данным Realtor.com, этот реальный дом в пригороде Чикаго находится в одном из самых дорогих районов в США. В нем достаточно места, чтобы у Кевина и его четырех братьев и сестер были отдельные комнаты, но также в этом доме можно разместить целую армию посетителей.

В 1990 году подобный дом был доступен только для 1 % самых богатых домовладельцев Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, такая же ситуация и сегодня.

Основываясь на предположении, что Маккалистеры не тратят более 30% своего дохода на жилье, американские экономисты определили, что в 1990 году дом был доступен семье с ежегодным доходом в $305 000 (около $665 000 в 2022 году).

В середине 2022 года аналогичный дом будет стоить около $2,4 млн/ По словам экономистов, дом такой стоимости может позволить себе семья с доходом в $730 000, которая принадлежит к 1 % богатых домовладельцев в районе Чикаго.

Откуда они такие богатые?

«Один дома» никогда не объясняет, чем зарабатывают родители Кевина. В Интернете, где этот вопрос регулярно всплывает, некоторые люди предположили, что Кейт Маккалистер – модельер, потому что внутри дома есть несколько манекенов, которые позже Кевин использовал, чтобы обмануть грабителей и заставить их думать, что он не один дома.

Тодд Штрассер, один из сценаристов к фильму «Один дома», заявил, что в книге он сделал маму Кевина модельером из-за манекенов, а отца Кевина бизнесменом, потому что это был «беспроигрышный вариант». Он сказал, что семья Маккалистеров принадлежит к «высшему среднему классу», но не к «сверхбогатым».

У семьи есть и другие атрибуты значительного, но не заоблачного богатства: они носят красивую одежду и нанимают несколько фургонов, чтобы отвезти их в аэропорт, Но когда Кейт пытается подкупить пожилую пару, чтобы та отказалась от билетов из Парижа, чтобы она могла вернуться домой, женщина предлагает свои украшения и деньги, но намекает, что ее Ролекс может быть поддельным.

«Я не знаю, сколько заработали Маккалистеры, но это определенно очень помогло моему банковскому счету», — сказал Штрассер.

Дядя Роб оплатил авиабилеты

Часто упоминаемым показателем благосостояния семьи является их рождественская поездка в Париж.

Перелет 15 человек в Париж обходится дорого, особенно учитывая, что четверо взрослых летят первым классом, но родители Кевина не платят за билеты на самолет. В начале фильма Кейт Маккалистер рассказывает полицейскому, которым на самом деле является замаскированный Гарри, что перелеты оплатил брат ее мужа.

Этот брат – дядя Роб. В первом фильме он второстепенная фигура, но те немногие упоминания, которые он получает, позволяют предположить, что он загружен. Он платит за билеты, и у него есть квартира в Париже, из которой открывается вид на Эйфелеву башню, и где каким-то образом могут разместиться 15 членов его семьи.

Третий брат, дядя Фрэнк (злой), живет в Огайо и путешествует с семьей из Иллинойса в Париж. Мы ничего не знаем о его доходах, но знаем, что он не богат и достаточно жаден. В доме своего брата в Иллинойсе он не платит счет за пиццу на $122,50. В самолете, обедая в первом классе, он велит жене положить в сумочку хрустальные солонку и перечницу.

Ева Коли, декоратор фильма «Один дома», отвечала за мебель и обои внутри дома Маккалистеров, который снимался на построенных декорациях в местной средней школе. Она сообщила, что дом был обставлен не дорогой мебелью, но имел намеренно «величественный, высококлассный вид».

По словам Коули, во время съемок фильма темно-синий и пыльно-розовый были популярными цветами в дизайне интерьера. Но ее вдохновили картины Нормана Роквелла и старинные рождественские открытки, поэтому она использовала насыщенные красные, зеленые и золотые цвета в семейном доме.

Хьюз сказал декоратору, что хочет, чтобы дом имел «вечный вид». «Ему нравится, чтобы его фильмы выглядели немного красивее и чище, чем реальность, поскольку его цель — развлекать зрителей и поднимать им настроение», — сообщила Коули.