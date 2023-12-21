Наскільки багатими були Маккалістери із «Один дома»?

Шанувальники різдвяного хіта «Один дома» вже багато років сперечаються про багатство родини Маккалістерів. Видання The New York Times звернулося до Федеральної резервної системи США за відповідями та підрахувало дохід героїв фільму.

Битва в «Один будинку» між 8-річним Кевіном Маккалістером (Маколей Калкін) та двома грабіжниками, відомими як «Мокрі бандити», розгортається на екранах по всьому світу кожне Різдво з моменту прем’єри фільму у 1990 році.

І щороку величний будинок і спосіб життя Маккалістерів змушує глядачів поставити питання, наскільки багатою була ця родина. Отже, видання The New York Times звернулося до економістів та людей, які брали участь у створенні фільму, щоб знайти відповідь.

Маккалістер – це всього 1% населення США.

Перше, що вражає глядачів – це двоповерховий будинок у федеральному стилі, на вхідних дверях якого висить різдвяний вінок. Сімейне гніздо Маккалістерів – це справжній будинок у Віннетці, багатому передмісті Чикаго, штат Іллінойс, розташований за адресою Лінкольн-авеню, 671.

На початку фільму один із грабіжників, Гаррі (Джо Пеші), розповідає своєму колезі – мокрому бандиту Марву (Деніел Стерн), що будинок Маккалістерів – їхня головна мета в багатому районі.

Гаррі пояснює, що в будинку багато “товарів вищого класу”, включаючи відеомагнітофони, стереосистеми, дуже вишукані прикраси та “незвичайні ринкові цінні папери”.

За даними Realtor.com, цей реальний будинок у передмісті Чикаго знаходиться в одному з найдорожчих районів США. У ньому достатньо місця, щоб у Кевіна та його чотирьох братів та сестер були окремі кімнати, але також у цьому будинку можна розмістити цілу армію відвідувачів.

У 1990 році подібний будинок був доступний тільки 1% найбагатших домовласників Чикаго, і, на думку економістів Федерального резервного банку Чикаго, така сама ситуація і сьогодні.

Ґрунтуючись на припущенні, що Маккалістери не витрачають більш ніж 30% свого доходу на житло, американські економісти визначили, що в 1990 році будинок був доступний сім’ї з щорічним доходом у $305 000 (близько $665 000 у 2022 році).

У середині 2022 року аналогічний будинок коштував близько $2,4 млн. За словами економістів, будинок такої вартості може дозволити собі сім’я з доходом $730 000, яка належить до 1% багатих домовласників у районі Чикаго.

Звідки вони такі багаті?

“Один вдома” ніколи не пояснює, чим заробляють батьки Кевіна. В Інтернеті, де це питання регулярно спливає, деякі люди припустили, що Кейт Маккалістер – модельєр, тому що всередині будинку є кілька манекенів, які пізніше Кевін використав, аби надурити грабіжників та змусити їх думати, що він не один удома.

Тодд Штрассер, один зі сценаристів до фільму «Один удома», заявив, що в книзі він зробив маму Кевіна модельєром через манекени, а батька Кевіна бізнесменом, бо це був «безпрограшний варіант». Він сказав, що сім’я Маккалістерів належить до «вищого середнього класу», але не до «надбагатих».

У сім’ї є й інші атрибути значного, але не надхмарного багатства: вони носять гарний одяг і наймають кілька фургонів, щоб відвезти їх до аеропорту. Але коли Кейт намагається підкупити літню пару, щоб та відмовилася від квитків з Парижа до США, щоб вона могла повернутися додому, жінка пропонує свої прикраси та гроші, але натякає, що її ролекс може бути підробкою.

“Я не знаю, скільки заробили Маккалістери, але це безумовно дуже допомогло моєму банківському рахунку”, – сказав Штрассер.

Дядько Роб оплатив авіаквитки

Найчастіше згадуваним показником добробуту сім’ї є їх різдвяна поїздка до Парижа.

Переліт 15 людей у ​​Париж коштує дорого, особливо враховуючи, що четверо дорослих летять першим класом, але батьки Кевіна не платять за квитки на літак. На початку фільму Кейт Маккалістер розповідає поліціянту, яким насправді є замаскований Гаррі, що перельоти сплатив брат її чоловіка.

Цей брат – дядько Роб. У першому фільмі він другорядна фігура, але ті нечисленні згадки, які він отримує, дозволяють припустити, що він дуже завантажений. Він платить за квитки і він має квартиру в Парижі, з якої відкривається вид на Ейфелеву вежу, і де якимось чином можуть розміститися 15 членів його сім’ї.

Третій брат, дядько Френк (злий), живе в Огайо і мандрує з сім’єю з Іллінойсу до Парижа. Ми нічого не знаємо про його доходи, але знаємо, що він не багатий і досить жадібний. У будинку свого брата в Іллінойсі він не платить рахунок за піцу на $122,50. У літаку, обідаючи у першому класі, він велить дружині покласти в сумочку кришталеву сільничку та перечницю.

Єва Колі, декоратор фільму «Один удома», відповідала за меблі та шпалери всередині будинку Маккалістерів, який знімався на збудованих декораціях у місцевій середній школі. Вона повідомила, що будинок був обставлений не дорогими меблями, але мав навмисне «величний, висококласний вигляд».

За словами Коулі, під час зйомок фільму темно-синій та попелясто-рожевий були популярними кольорами в дизайні інтер’єру. Але її надихнули картини Нормана Роквелла та старовинні різдвяні листівки, тому вона використовувала насичені червоні, зелені та золоті кольори у сімейному будинку.

Х’юз сказав декоратору, що хоче, щоб будинок мав «вічний вигляд». “Йому подобається, щоб його фільми виглядали трохи красивішими та чистішими, ніж реальність, оскільки його мета – розважати глядачів і підіймати їм настрій”, – повідомила Коулі.