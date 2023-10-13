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Аміл Насіров став кращим актором року за роль у «Люксембург, Люксембург»

Суспільство 22:17   13.10.2023
Оксана Якушко
Аміл Насіров став кращим актором року за роль у «Люксембург, Люксембург»

Національна премія кінокритиків Кіноколо визначила переможців цього року, серед яких і Аміл Насіров із Харківщини.

Церемонію нагородження транслювали на телеканалі «Суспільне Культура».

Найбільше нагород премії Кіноколо отримала команда фільму “Люксембург, Люксембург”: Антоніо Лукіча визнали найкращим режисером та сценаристом. Аміла Насірова, який виконав одну з головних ролей у стрічці, кінокритики назвали найкращим актором року.

🏆Лауреати:

Найкращий повнометражний ігровий фільм — «Ля Палісіада», режисер Філіп Сотниченко

Найкращий короткометражний ігровий фільм — «ГКЧП», режисер Аркадій Непиталюк

Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов

Найкращий анімаційний фільм — «Маріуполь. Сто ночей», режисерка Софія Мельник

Відкриття року — «20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов

Найкраща режисура — Антоніо Лукіч, «Люксембург, Люксембург»

Найкращий актор — Аміл Насіров, «Люксембург, Люксембург»

Найкраща акторка — Карина Химчук, «Ти мене любиш?»

Найкращий сценарій фільму — Антоніо Лукіч, «Люксембург, Люксембург»

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національна премія кінокритиків Кіноколо визначила переможців цього року, серед яких і Аміл Насіров із Харківщини.".