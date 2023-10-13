Аміл Насіров став кращим актором року за роль у «Люксембург, Люксембург»
Національна премія кінокритиків Кіноколо визначила переможців цього року, серед яких і Аміл Насіров із Харківщини.
Церемонію нагородження транслювали на телеканалі «Суспільне Культура».
Найбільше нагород премії Кіноколо отримала команда фільму “Люксембург, Люксембург”: Антоніо Лукіча визнали найкращим режисером та сценаристом. Аміла Насірова, який виконав одну з головних ролей у стрічці, кінокритики назвали найкращим актором року.
🏆Лауреати:
Найкращий повнометражний ігровий фільм — «Ля Палісіада», режисер Філіп Сотниченко
Найкращий короткометражний ігровий фільм — «ГКЧП», режисер Аркадій Непиталюк
Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов
Найкращий анімаційний фільм — «Маріуполь. Сто ночей», режисерка Софія Мельник
Відкриття року — «20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов
Найкраща режисура — Антоніо Лукіч, «Люксембург, Люксембург»
Найкращий актор — Аміл Насіров, «Люксембург, Люксембург»
Найкраща акторка — Карина Химчук, «Ти мене любиш?»
Найкращий сценарій фільму — Антоніо Лукіч, «Люксембург, Люксембург»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 22:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національна премія кінокритиків Кіноколо визначила переможців цього року, серед яких і Аміл Насіров із Харківщини.".