Амил Насиров стал лучшим актером года за роль в «Люксембург, Люксембург»
Национальная премия кинокритиков Киноколо определила победителей нынешнего года, среди которых и Амил Насиров с Харьковщины.
Церемонию награждения транслировали на телеканале «Суспільне Культура».
Больше всего наград премии Киноколо получила команда фильма «Люксембург, Люксембург»: Антонио Лукича признали лучшим режиссером и сценаристом. Амила Насирова, исполнившего одну из главных ролей в ленте, кинокритики назвали лучшим актером года.
🏆Лауреаты:
Лучший полнометражный игровой фильм — «Ля Палисиада», режиссер Филипп Сотниченко
Лучший короткометражный игровой фильм – «ГКЧП», режиссер Аркадий Непиталюк
Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе», режиссер Мстислав Чернов
Лучший анимационный фильм – «Мариуполь. Сто ночей», режиссер София Мельник
Открытие года – «20 дней в Мариуполе», режиссер Мстислав Чернов
Лучшая режиссура – Антонио Лукич, «Люксембург, Люксембург»
Лучший актер – Амил Насиров, «Люксембург, Люксембург»
Лучшая актриса – Карина Химчук, «Ты меня любишь?»
Лучший сценарий фильма – Антонио Лукич, «Люксембург, Люксембург»
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 22:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальная премия кинокритиков Киноколо определила победителей нынешнего года, среди которых и Амил Насиров с Харьковщины.".