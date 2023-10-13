Амил Насиров стал лучшим актером года за роль в «Люксембург, Люксембург»

Национальная премия кинокритиков Киноколо определила победителей нынешнего года, среди которых и Амил Насиров с Харьковщины.

Церемонию награждения транслировали на телеканале «Суспільне Культура».

Больше всего наград премии Киноколо получила команда фильма «Люксембург, Люксембург»: Антонио Лукича признали лучшим режиссером и сценаристом. Амила Насирова, исполнившего одну из главных ролей в ленте, кинокритики назвали лучшим актером года.

🏆Лауреаты:

Лучший полнометражный игровой фильм — «Ля Палисиада», режиссер Филипп Сотниченко

Лучший короткометражный игровой фильм – «ГКЧП», режиссер Аркадий Непиталюк

Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе», режиссер Мстислав Чернов

Лучший анимационный фильм – «Мариуполь. Сто ночей», режиссер София Мельник

Открытие года – «20 дней в Мариуполе», режиссер Мстислав Чернов

Лучшая режиссура – Антонио Лукич, «Люксембург, Люксембург»

Лучший актер – Амил Насиров, «Люксембург, Люксембург»

Лучшая актриса – Карина Химчук, «Ты меня любишь?»

Лучший сценарий фильма – Антонио Лукич, «Люксембург, Люксембург»