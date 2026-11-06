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Нарыли на миллионы: под Харьковом добывали песок под видом геологоразведки

Происшествия 18:08   06.11.2026
Татьяна Литвина
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Нарыли на миллионы: под Харьковом добывали песок под видом геологоразведки

Организованную группу разоблачили в Берестинском районе копы. Предпринимателей подозревают в незаконной добыче более 55 тысяч тонн песка на миллионы гривен.

Как рассказали в областной прокуратуре, в Берестинском районе функционировал незаконный «карьерный бизнес». Под видом геологического изучения участка там масштабно добывали песок. Правоохранители остановили «бизнес» в мае 2026 года. Следствие установило, что за ним стояла организованная группа с четко распределенными ролями.

песок добыча Берестин

Основатель нескольких частных фирм привлек к схеме двух директоров подконтрольных ему предприятий. Они получили в 2024 году специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку песка на участке «Балка Довгая» вблизи села Петровка. Однако не выполнили другие обязательные условия: оценку влияния на окружающую среду, проект разработки месторождения и получение правоустанавливающих документов на землю, говорят в прокуратуре. Тем не менее они начали добычу песка.

песок добыча Берестин

По май 2026 года они успели накопать 37 тыс. кубометров песка (это более 55 тыс. тонн) на общую сумму более 8,6 млн гривен, посчитали судебные эксперты.

Участникам схемы сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых местного значения в большом размере (ч. 4 ст. 240 УК Украины) и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины). За это им грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, мошенническую схему с недвижимостью с привлечением фигуранта Миротворца организовала фирма в Харькове, которая занимается техобслуживанием автомобилей.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 18:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Организованную группу разоблачили в Берестинском районе копы. Предпринимателей подозревают в незаконной добыче более 55 тысяч тонн песка на миллионы гривен.".