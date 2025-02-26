Наконец-то Путин прояснил цели «СВО» — Копытько

Поддержал атмосферу праздника Путин своими заявлениями о готовности сотрудничать с США, в т.ч. на оккупированных территориях Украины. Наконец-то прояснил цели «СВО»: продать США 2 млн тонн алюминия. Т.е. это просто такой агрессивный маркетинг, в форме полномасштабной войны. По этому случаю наблюдаю просто фейерверки коротких замыканий в мозгах дорогих россиян. Они реально в шоке. Это что ж получается?.. Воевали с Западом на территории Украины, а теперь все отдадим. Почему? Потому что победили и можем делать все, что хотим!.. Истерия будет продолжаться. Подход «конвертировать помощь в долги» и поживиться за счет Украины — очень привлекательный… Победит тот, кто не чокнется.