Live
  • Ср 26.02.2025
  • Харьков  -7°С
  • USD 41.74
  • EUR 43.79

Наконец-то Путин прояснил цели «СВО» — Копытько

Мир 09:36   26.02.2025
Алексей Копытько
военный аналитик
Наконец-то Путин прояснил цели «СВО» — Копытько

Поддержал атмосферу праздника Путин своими заявлениями о готовности сотрудничать с США, в т.ч. на оккупированных территориях Украины. Наконец-то прояснил цели «СВО»: продать США 2 млн тонн алюминия. Т.е. это просто такой агрессивный маркетинг, в форме полномасштабной войны. По этому случаю наблюдаю просто фейерверки коротких замыканий в мозгах дорогих россиян. Они реально в шоке. Это что ж получается?.. Воевали с Западом на территории Украины, а теперь все отдадим. Почему? Потому что победили и можем делать все, что хотим!.. Истерия будет продолжаться. Подход «конвертировать помощь в долги» и поживиться за счет Украины — очень  привлекательный… Победит тот, кто не чокнется.

Автор: Алексей Копытько, военный аналитик
Популярно
Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)
Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)
26.02.2025, 07:40
Враг сумел продвинуться на Харьковщине, где – в Deep State указали на картах
Враг сумел продвинуться на Харьковщине, где – в Deep State указали на картах
26.02.2025, 09:25
Есть погибшие и раненые: Синегубов об обстрелах Харькова и области
Есть погибшие и раненые: Синегубов об обстрелах Харькова и области
26.02.2025, 08:54
В Харькове — прилеты по Сумской, в кафе и многоэтажку: Терехов о последствиях
В Харькове — прилеты по Сумской, в кафе и многоэтажку: Терехов о последствиях
26.02.2025, 01:30
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
26.02.2025, 09:32
Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории
26.02.2025, 06:00

Новости по теме:

08:13
Шесть раз пытались прорвать оборону ВСУ оккупанты на Харьковском направлении
12:46
Чем били россияне по северу региона, сообщили в ОТГВ «Харьков»
19:54
Как изменился Харьков за три года большой войны — реквием в метро (видео)
16:17
Где атаковал враг 24 февраля на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ
13:53
«Город изменился» — Терехов про Харьков за три года большой войны

Вы читали новость: «Наконец-то Путин прояснил цели «СВО» — Копытько»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 09:36;

  • Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поддержал атмосферу праздника Путин своими заявлениями о готовности сотрудничать с США, в т.ч. на оккупированных территориях Украины. Наконец-то прояснил цели…".