Наконец-то Путин прояснил цели «СВО» — Копытько
Поддержал атмосферу праздника Путин своими заявлениями о готовности сотрудничать с США, в т.ч. на оккупированных территориях Украины. Наконец-то прояснил цели «СВО»: продать США 2 млн тонн алюминия. Т.е. это просто такой агрессивный маркетинг, в форме полномасштабной войны. По этому случаю наблюдаю просто фейерверки коротких замыканий в мозгах дорогих россиян. Они реально в шоке. Это что ж получается?.. Воевали с Западом на территории Украины, а теперь все отдадим. Почему? Потому что победили и можем делать все, что хотим!.. Истерия будет продолжаться. Подход «конвертировать помощь в долги» и поживиться за счет Украины — очень привлекательный… Победит тот, кто не чокнется.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, добыча, копытько, металл, Путин, сша;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 09:36;
Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поддержал атмосферу праздника Путин своими заявлениями о готовности сотрудничать с США, в т.ч. на оккупированных территориях Украины. Наконец-то прояснил цели…".