Что такое фасонный прокат: виды и сферы применения

В строительстве многих объектов не обойтись без использования металлических конструкций. Но, выбирая материал, покупатели сталкиваются с трудностями. Например, не знают разницу между видами проката, необходимого для создания сооружений. Результат — ошибки в процессе, дополнительные расходы и затягивание сроков. Чтобы избежать этого, стоит сначала узнать, что такое качественный фасонный прокат. Это один из основных материалов для строительства таких конструкций.

Что такое фасонный прокат, и в чем его отличия от сортовых видов?

Фасонный металлопрокат – это изделия, которые создаются из металла и имеют сложное поперечное сечение. Примерами могут быть швеллеры, уголки, рельсы и двутавры. Если рассматривать сортовой и фасонный прокат, то разница заключается в геометрии.

Это делает его незаменимым в строительстве и машиностроении, где требуется жесткость конструкции. У второго сложная геометрия, обеспечивающая высокую прочность и устойчивость к нагрузкам. Сортовой материал, наоборот, имеет простое сечение – квадраты, круги и полосы.

Фасонный прокат: основные виды

Помимо основных особенностей, стоит разобрать также разновидности. Далее рассмотрим основные виды фасонного проката и различия между ними.

По критерию формы (сечения)

Изделия разделяют на уголки, швеллеры, двутавры, а также рельсы и специальные профили. Первый тип также делят на неравнополочные и равнополочные. Фасонный прокат в формате двутавров отличаются Н-образным сечением, а швеллеры П-образным сечением. Специальные виды используются в транспорте и специфических сферах.

По критерию обработки

Фасонный прокат металла также классифицируют на 3 группы: гнутый, холоднокатаный и горячекатаный. Каждый адаптирован под конкретный запрос. Гнутый идеален для легких конструкций. Холоднокатаный преимущественно используется там, где нужна высокая точность размеров, а горячекатаный применяется в сферах, требующих высокой прочности.

По промышленному назначению

Этот критерий позволяет тоже позволяет разделить фасонный металлопрокат на 3 категории. К ним относятся усиленные профили, специального назначения и общего назначения. Третья группа подходит для строительства (уголки и швеллеры), вторая для машино- и судостроения, а первая – для мощных конструкций.

Распространенные марки стали в производстве

Прокат стальной фасонный изготавливается из разных видов металла. Чаще всего, это углеродистая, легированная и нержавеющая сталь. К распространенным маркам можно отнести 15ХСНД (отличается стойкостью к коррозии), 30ХГСА (высокие показатели прочности), 09Г2С (низколегированная, стойкая к низким температурам), а также Ст3сп/пс (универсальный вид для строительных конструкций). Выбор марки зависит от условий эксплуатации и требований к прочности.

В каких сферах может применяться фасонный прокат?

Фасонные изделия из металла отличаются отменными эксплуатационными свойствами. Благодаря этому, их применяют в нескольких отраслях:

железнодорожной сфере (создание рельсов, элементов вагонов);

строительстве (для каркасы зданий, мостов и перекрытий);

машиностроении (рам, корпусов и деталей техники);

энергетике (опор ЛЭП и конструкций ветроустановок).

Кроме этого, прокат используют в процессе возведения суден. Из него изготавливают каркасы и элементы корпусов.

Особенности производства изделий

Процесс разделяется на четыре этапа. Первый – это плавка стали. Мастера создают заготовки в печах. Далее следует прокатка холодная или горячая. На этой стадии формируются профили на станах. После этого, они обрабатываются. На специальных агрегатах проводится резка, правка и нанесение покрытий. В завершении процедуры проверяется качество изделий на соответствие ГОСТ или ТУ.

Преимущества и недостатки материала

Среди достоинств материала можно выделить высокие показатели жесткости и прочности, долговечность, разнообразие форм под любой запрос, а также экономичность в массовом производстве. Но, есть и недостатки. К ним можно отнести высокую стоимость некоторых видов и сложность в обработке из-за геометрии.