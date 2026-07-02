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Жену и тещу харьковчанин привлек к подпольному производству сигарет (видео)

Общество 19:42   02.07.2026
Оксана Горун
Жену и тещу харьковчанин привлек к подпольному производству сигарет (видео)

Семейный бизнес был поставлен на широкую ногу: во время обысков изъяли оборудования, сырья и продукции на 5 млн грн. 

 «По данным следствия, в 2025 году харьковчанин организовал схему незаконного изготовления и сбыта сигарет. К преступной деятельности он привлек свою гражданскую жену, ее мать и двух знакомых», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Производство было межрегиональным: обыски проводили в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Харьковской областях. Конкретно производство развернули в Харькове и Киеве. Табак закупали в Тернопольской области, где его выращивали в теплицах. В Полтаве теща фигуранта перерабатывала сырье. Потом его уже отправляли «в цеха».

«Сбыт нелегальной продукции производился через сеть интернет-магазинов в социальных сетях. Сожительница организатора администрировала эти онлайн-платформы, принимала заказы от клиентов и занималась оформлением почтовых отправлений. Готовый контрафакт доставлялся конечным потребителям службой курьерской доставки по всей территории Украины», — проинформировали прокуроры.

Незаконное производство сигарет накрыли в Харькове

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Во время обысков изъяли:

  •  почти пол тонны табака;
  • 80 тыс. сигарет;
  • около 2 млн гильз для сигарет;
  • девять станков для изготовления сигарет и измельчения табака.

Незаконное производство сигарет накрыли в Харькове 3

Идет досудебное расследование.

Ранее в Харьковской области полицейские изъяли из незаконной торговли безакцизные табачные изделия на сумму около 50 тысяч гривен. Контрафакт обнаружили в городе Златополь.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 19:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семейный бизнес был поставлен на широкую ногу: во время обысков изъяли оборудования, сырья и продукции на 5 млн грн".