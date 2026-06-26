Live

Печенье с психотропами и конопля в UPS по почте: задержали жителя Высокого

Происшествия 11:18   26.06.2026
Оксана Горун
Печенье с психотропами и конопля в UPS по почте: задержали жителя Высокого

Масштабную плантацию конопли и средства производства разнообразной продукции обнаружили полицейские в частном доме в поселке Высокий. По информации прокуратуры, товар местный «бизнесмен» отправлял по почте во Львов и Ужгород.

«В поселке Высокий Харьковского района 49-летний местный житель организовал бизнес на продаже запрещенных веществ и обустроил дома настоящую наркоплантацию. По данным следствия, мужчина наладил систематический сбыт каннабиса и тетрагидроканабинола. В течение апреля – мая 2026 года он расфасовывал «товар» в зип-пакеты, маскировал внутри бесперебойников (UPS — Ред.) и отправлял по почте во Львов, Ужгород и другие города. Также в ассортименте дельца было печенье собственного приготовления, в состав которого он добавлял психотроп», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

выращивал коноплю в промышленных масштабах

Во время обысков во владениях фигуранта обнаружили почти 3 кг каннабиса, 2 кг печенья со смолой с экстрактом каннабиса и 81 куст конопли. А также — различное оборудование, которое было необходимо для выращивания растений и приготовления дальнейших продуктов из них.

плантацию конопли обнаружили в Высоком на Харьковщине 8

«В том числе лампы, системы полива, ультрафиолетовое освещение, удобрения, вентиляционное оборудование, инверторы и климатический контроллер. Кроме того, во время обыска найдены фасовочные материалы, электронные весы, вакууматор, денежные средства, вероятно полученные от незаконной деятельности, а также два ружья и патроны», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

плантацию конопли обнаружили в Высоком на Харьковщине 2

Читайте также: Смастерил в квартире теплицу, чтобы выращивать коноплю: харьковчанин — в СИЗО

«Объем производства был столь масштабным, что фигурант оснастил здание системой автономного светоснабжения с привлечением более 20 солнечных панелей», — дополнили картину прокуроры.

плантацию конопли обнаружили в Высоком на Харьковщине 4

Плантатора задержали. Прокуратура будет просить суд отправить его в СИЗО. Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК. Правоохранители не исключают, что список статей, по которым будут вручать подозрение фигуранту, расширят.

плантацию конопли обнаружили в Высоком на Харьковщине 3

плантацию конопли обнаружили в Высоком на Харьковщине 5

плантацию конопли обнаружили в Высоком на Харьковщине

плантацию конопли обнаружили в Высоком на Харьковщине 6

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе, обмен
Новости Харькова — главное 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе, обмен
26.06.2026, 17:14
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
26.06.2026, 15:35
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен
26.06.2026, 08:16
Какие регионы выбирают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ОВА
Какие регионы выбирают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ОВА
26.06.2026, 14:43
«Режим чрезвычайной ситуации» ввели оккупационные власти в Крыму и Севастополе
«Режим чрезвычайной ситуации» ввели оккупационные власти в Крыму и Севастополе
26.06.2026, 13:30
Пропавшего в Люботине подростка нашли на вокзале в Харькове
Пропавшего в Люботине подростка нашли на вокзале в Харькове
26.06.2026, 17:27

Новости по теме:

26.06.2026
Овощи подешевели в Харькове: цены на молодой картофель, помидоры, огурцы
26.06.2026
Руины в Харькове арендовали за бюджетные средства: подозрение экс-чиновнику КП
26.06.2026
Присутствие личного состава РФ на поле боя уменьшилось — офицер о Харьковщине
26.06.2026
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
26.06.2026
Жителей Харьковщины учат основам управления БпЛА и военной топографии (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Печенье с психотропами и конопля в UPS по почте: задержали жителя Высокого», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 11:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабную плантацию конопли обнаружили полицейские в частном доме в поселке Высокий. По информации прокуратуры, товар местный «бизнесмен» отправлял по почте во Львов и Ужгород".