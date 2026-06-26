Печенье с психотропами и конопля в UPS по почте: задержали жителя Высокого

Масштабную плантацию конопли и средства производства разнообразной продукции обнаружили полицейские в частном доме в поселке Высокий. По информации прокуратуры, товар местный «бизнесмен» отправлял по почте во Львов и Ужгород.

«В поселке Высокий Харьковского района 49-летний местный житель организовал бизнес на продаже запрещенных веществ и обустроил дома настоящую наркоплантацию. По данным следствия, мужчина наладил систематический сбыт каннабиса и тетрагидроканабинола. В течение апреля – мая 2026 года он расфасовывал «товар» в зип-пакеты, маскировал внутри бесперебойников (UPS — Ред.) и отправлял по почте во Львов, Ужгород и другие города. Также в ассортименте дельца было печенье собственного приготовления, в состав которого он добавлял психотроп», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Во время обысков во владениях фигуранта обнаружили почти 3 кг каннабиса, 2 кг печенья со смолой с экстрактом каннабиса и 81 куст конопли. А также — различное оборудование, которое было необходимо для выращивания растений и приготовления дальнейших продуктов из них.

«В том числе лампы, системы полива, ультрафиолетовое освещение, удобрения, вентиляционное оборудование, инверторы и климатический контроллер. Кроме того, во время обыска найдены фасовочные материалы, электронные весы, вакууматор, денежные средства, вероятно полученные от незаконной деятельности, а также два ружья и патроны», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Объем производства был столь масштабным, что фигурант оснастил здание системой автономного светоснабжения с привлечением более 20 солнечных панелей», — дополнили картину прокуроры.

Плантатора задержали. Прокуратура будет просить суд отправить его в СИЗО. Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК. Правоохранители не исключают, что список статей, по которым будут вручать подозрение фигуранту, расширят.