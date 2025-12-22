Смастерил в квартире теплицу, чтобы выращивать коноплю: харьковчанин — в СИЗО

Правоохранители разоблачили в Харькове 24-летнего местного жителя, который, по данным следствия, выращивал коноплю и изготавливал из них каннабис.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант незаконно приобрел семена конопли.

«Фактически харьковчанин обустроил в своей квартире теплицу, оборудованную специальным освещением, обогревом и вентиляцией, чем создал идеальные условия для быстрого роста наркосодержащих растений. В дальнейшем он изготовил каннабис, который хранил с целью дальнейшего сбыта», — отметили правоохранители.

Во время обыска у харьковчанина изъяли около одного килограмма наркотического вещества, расфасованного по лоткам и сигаретным гильзам.

Его задержали. Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении, изготовлении и хранении в целях сбыта наркотического средства в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ).

Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

