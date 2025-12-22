Смастерил в квартире теплицу, чтобы выращивать коноплю: харьковчанин — в СИЗО
Правоохранители разоблачили в Харькове 24-летнего местного жителя, который, по данным следствия, выращивал коноплю и изготавливал из них каннабис.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант незаконно приобрел семена конопли.
«Фактически харьковчанин обустроил в своей квартире теплицу, оборудованную специальным освещением, обогревом и вентиляцией, чем создал идеальные условия для быстрого роста наркосодержащих растений. В дальнейшем он изготовил каннабис, который хранил с целью дальнейшего сбыта», — отметили правоохранители.
Во время обыска у харьковчанина изъяли около одного килограмма наркотического вещества, расфасованного по лоткам и сигаретным гильзам.
Его задержали. Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении, изготовлении и хранении в целях сбыта наркотического средства в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ).
Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Напомним, в Змиеве насмерть сбили харьковчанку. Авария произошла 21 декабря, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным копов, в полицию обратился 31-летний водитель Mercedes. Он сообщил, что возле заправки в Змиеве под мостом сбил женщину. Как позже установили полицейские, погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка. Следователи открыли уголовное производство.
