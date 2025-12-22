Live

Смастерил в квартире теплицу, чтобы выращивать коноплю: харьковчанин — в СИЗО

Общество 12:08   22.12.2025
Виктория Яковенко
Смастерил в квартире теплицу, чтобы выращивать коноплю: харьковчанин — в СИЗО Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили в Харькове 24-летнего местного жителя, который, по данным следствия, выращивал коноплю и изготавливал из них каннабис.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант незаконно приобрел семена конопли.

«Фактически харьковчанин обустроил в своей квартире теплицу, оборудованную специальным освещением, обогревом и вентиляцией, чем создал идеальные условия для быстрого роста наркосодержащих растений. В дальнейшем он изготовил каннабис, который хранил с целью дальнейшего сбыта», — отметили правоохранители.

выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время обыска у харьковчанина изъяли около одного килограмма наркотического вещества, расфасованного по лоткам и сигаретным гильзам.

Его задержали. Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении, изготовлении и хранении в целях сбыта наркотического средства в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ).

Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в Змиеве насмерть сбили харьковчанку. Авария произошла 21 декабря, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным копов, в полицию обратился 31-летний водитель Mercedes. Он сообщил, что возле заправки в Змиеве под мостом сбил женщину. Как позже установили полицейские, погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка. Следователи открыли уголовное производство.

Читайте также: Мужчине, спалившему четыре автомобиля в Харькове, грозит до 10 лет за решеткой

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
22.12.2025, 06:00
Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов
Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов
22.12.2025, 09:43
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, ребенка сбили на Салтовке
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, ребенка сбили на Салтовке
22.12.2025, 13:23
В среду жители одного из районов Харькова останутся без газа
В среду жители одного из районов Харькова останутся без газа
22.12.2025, 10:05
ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров
ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров
22.12.2025, 07:44
На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео)
На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео)
22.12.2025, 13:19

Новости по теме:

18.12.2025
Копы подозревают, что нашли коноплю в квартире на Салтовке – кто ее выращивал
15.12.2025
В Харькове выращивали конопли элитных сортов: наркобизнес накрыли (фото)
20.09.2025
Полицейские подозревают, что нашли коноплю в Слободском районе
12.08.2025
Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)
08.08.2025
Более 1,5 тысяч кустов конопли и восьми кг каннабиса изъяли на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смастерил в квартире теплицу, чтобы выращивать коноплю: харьковчанин — в СИЗО», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2025 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харкове 24-летнего местного жителя, который, по данным следствия, выращивал коноплю и изготавливал из них каннабис.".