Копы подозревают, что нашли коноплю в квартире на Салтовке – кто ее выращивал

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что во время обысков в квартире 24-летнего парня на Салтовке обнаружили растения, похожие на коноплю.

«Изъяли наркосодержащие растения, емкости с измельченным веществом, похожим на каннабис, а также 36 готовых к употреблению сигаретных гильз с веществом растительного происхождения, электронные весы и большое количество пустых полимерных зип-пакетов», – пишут копы.

Все найденные улики уже отправили на экспертизу.

«Следователи ХРУП №2 сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

Теперь парню грозит от шести до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.