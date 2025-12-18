Копи підозрюють, що знайшли коноплі у квартирі на Салтівці – хто її вирощував
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що під час обшуків у квартирі 24-річного хлопця на Салтівці виявили рослини, схожі на коноплі.
“Вилучили нарковмісні рослини, ємкості з подрібненою речовиною, схожою на канабіс, а також 36 готових до вживання цигаркових гільз з речовиною рослинного походження, електронні ваги та велику кількість порожніх полімерних зіп-пакетів”, – пишуть копи.
Усі знайдені докази вже надіслали на експертизу.
“Слідчі ХРУП № 2 повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна”, – додали в поліції.
Наразі хлопцеві загрожує від шести до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.
Читайте також: Викликати копів, пожежників, медиків тепер можна навіть без мобільного зв’язку
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Копи підозрюють, що знайшли коноплі у квартирі на Салтівці – хто її вирощував», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 11:42;