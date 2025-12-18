Live

Копи підозрюють, що знайшли коноплі у квартирі на Салтівці – хто її вирощував

Події 11:42   18.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Копи підозрюють, що знайшли коноплі у квартирі на Салтівці – хто її вирощував

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що під час обшуків у квартирі 24-річного хлопця на Салтівці виявили рослини, схожі на коноплі.

“Вилучили нарковмісні рослини, ємкості з подрібненою речовиною, схожою на канабіс, а також 36 готових до вживання цигаркових гільз з речовиною рослинного походження, електронні ваги та велику кількість порожніх полімерних зіп-пакетів”, – пишуть копи.

Вирощування конопель у Харкові

Усі знайдені докази вже надіслали на експертизу.

Вирощування конопель у Харкові

“Слідчі ХРУП № 2 повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна”, – додали в поліції.

Наразі хлопцеві загрожує від шести до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Читайте також: Викликати копів, пожежників, медиків тепер можна навіть без мобільного зв’язку

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чи буде в Харкові вода і опалення у разі блекауту: відповідь Терехова (відео)
Чи буде в Харкові вода і опалення у разі блекауту: відповідь Терехова (відео)
18.12.2025, 13:05
Робота в Харкові та області: кому платять 40 тисяч гривень (вакансії)
Робота в Харкові та області: кому платять 40 тисяч гривень (вакансії)
18.12.2025, 12:38
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених
18.12.2025, 07:47
Сьогодні на Харківщині лунатимуть вибухи – що станеться
Сьогодні на Харківщині лунатимуть вибухи – що станеться
18.12.2025, 10:24
Про актуальні професії та гранти на відкриття бізнесу розповіли воїнам ЗСУ
Про актуальні професії та гранти на відкриття бізнесу розповіли воїнам ЗСУ
18.12.2025, 09:37
Викликати копів, пожежників, медиків тепер можна навіть без мобільного зв’язку
Викликати копів, пожежників, медиків тепер можна навіть без мобільного зв’язку
18.12.2025, 11:10

Новини за темою:

15.12.2025
У Харкові вирощували коноплі елітних сортів: наркобізнес накрили (фото)
20.09.2025
Поліцейські підозрюють, що знайшли коноплі у Слобідському районі
12.08.2025
У дворі на Харківщині вирощували коноплі: замасковані рослини виявив дрон 📷
08.08.2025
Понад 1,5 тисячі кущів коноплі та восьми кг каннабісу вилучили на Харківщині
06.08.2025
Коноплі вирощували в одному з районів Харкові: подробиці (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Копи підозрюють, що знайшли коноплі у квартирі на Салтівці – хто її вирощував», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що під час обшуків у квартирі 24-річного хлопця на Салтівці виявили рослини, схожі на коноплі.".