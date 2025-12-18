Копи підозрюють, що знайшли коноплі у квартирі на Салтівці – хто її вирощував

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що під час обшуків у квартирі 24-річного хлопця на Салтівці виявили рослини, схожі на коноплі.

“Вилучили нарковмісні рослини, ємкості з подрібненою речовиною, схожою на канабіс, а також 36 готових до вживання цигаркових гільз з речовиною рослинного походження, електронні ваги та велику кількість порожніх полімерних зіп-пакетів”, – пишуть копи.

Усі знайдені докази вже надіслали на експертизу.

“Слідчі ХРУП № 2 повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна”, – додали в поліції.

Наразі хлопцеві загрожує від шести до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.