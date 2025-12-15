Live

В Харькове выращивали конопли элитных сортов: наркобизнес накрыли (фото)

Общество 12:35   15.12.2025
Виктория Яковенко
В Харькове выращивали конопли элитных сортов: наркобизнес накрыли (фото)

Правоохранители ликвидировали в Харькове наркобизнес. По данным областной прокуратуры, в июне на территории частного домовладения пять горожан незаконно выращивали конопли элитных сортов.

«В дальнейшем они изготовляли каннабис и продавали. По результатам проведенных обысков у харьковчан в целом обнаружено более 10,5 кг каннабиса и оборудования для изготовления и фасовки наркотиков. По ценам черного рынка стоимость изъятого в случае розничного сбыта составляет около 2,6 млн грн», — установили в прокуратуре.

Правоохранители задержали одного из возможных участников.

Ему сообщили о подозрении в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств в целях сбыта (ч. 1 ст. 307 УКУ), добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

«Вещные доказательства направлены на экспертизу. После получения результатов исследования будет решаться вопрос об объявлении подозрения другим участникам по ст. 307, ст. 310 УКУ», — отметили в прокуратуре.

коноплю выращивали в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
коноплю выращивали в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
коноплю выращивали в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее харьковские правоохранители разоблачили дельцов, которые, по данным следствия, производили и сбывали метамфетамин в разных областях. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 44-летняя женщина занималась распространением метамфетамина через почтовые отправления по всей Украине. Ее 40-летний сообщник производил психотропные вещества в обустроенной им лаборатории и сбывал их как через почтовые сервисы, так и из рук в руки.

Автор: Виктория Яковенко
