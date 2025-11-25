Метамфетамин сбывали на Харьковщине: копы задержали женщину и мужчину (фото)
Харьковские правоохранители разоблачили дельцов, которые, по данным следствия, производили и сбывали метамфетамин в разных областях Украины.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 44-летняя женщина занималась распространением метамфетамина через почтовые отправления по всей Украине. Ее 40-летний сообщник производил психотропные вещества в обустроенной им лаборатории и сбывал их как через почтовые сервисы, так и из рук в руки.
«Фигуранты получали оплату наличными или на банковские карты, организовав налаженный канал сбыта психотропов в Харьковскую и другие области», — добавили в полиции.
Во время обысков правоохранители изъяли около 30 граммов метамфетамина, 6 граммов амфетамина, 14 кг метамфетамина в жидком состоянии на конечной стадии изготовления, прекурсоры, лабораторное оборудование, мобильные телефоны, банковские карточки, свыше 100 тысяч гривен, полученных от продажи психотропов.
«По предварительным подсчетам стоимость изъятых веществ и прекурсоров по ценам «черного» рынка составляет около 350 тысяч гривен», — уточнили в полиции.
20 ноября женщину и мужчину задержали. Им сообщили о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Суд уже избрал им меры пресечения – содержание под стражей.
Напомним, суд вынес приговоры двум жителям Харькова, работавшим на интернет-магазин, торговавшем наркотиками через Telegram. Об этом сообщала областная прокуратура. По данным правоохранителей, задачей фигурантов было забрать большой «клад» с каннабисом и PVP в районе станции метро «Холодная гора». Обнаруженное рассортировали на небольшие дозы и распространяли «закладками» по городу.
