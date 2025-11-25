Метамфетамін збували на Харківщині: копи затримали жінку й чоловіка (фото)
Харківські правоохоронці викрили ділків, які, за даними слідства, виготовляли та збували метамфетамін у різних областях України.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 44-річна жінка займалася розповсюдженням метамфетаміну через поштові відправлення по всій Україні. Її 40-річний спільник виготовляв психотропні речовини в облаштованій ним лабораторії та збував їх як через поштові сервіси, так і з рук в руки.
«Фігуранти отримували оплату готівкою або на банківські картки, організувавши налагоджений канал збуту психотропів до Харківської та інших областей», – додали у поліції.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 30 грамів метамфетаміну, 6 грамів амфетаміну, 14 кг метамфетаміну в рідкому стані на кінцевій стадії виготовлення, прекурсори, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, понад 100 тисяч гривень, отриманих від продажу психотропів, а також пістолет і набої.
«За попередніми підрахунками, вартість вилучених речовин та прекурсорів за цінами «чорного» ринку становить близько 350 тисяч гривень», – уточнили в поліції.
20 листопада жінку та чоловіка затримали. Їм повідомили про підозру за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Суд вже обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою.
Нагадаємо, суд виніс вироки двом мешканцям Харкова, які працювали на інтернет-магазин, що торгував наркотиками через телеграм. Про це повідомляла обласна прокуратура. За даними правоохоронців, завданням фігурантів було забрати великий «клад» із канабісом та PVP у районі станції метро «Холодна гора». Знайдене розсортували на невеличкі дози та поширювали «закладками» по місту.
