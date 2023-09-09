Біля вокзалу в Харкові закликали переходити на бік здоров’я (фото)

На майдані перед Південним вокзалом у Харкові 8 вересня фахівці Обласного центру контролю та профілактики хвороб провели заходи, присвячені Дню фізичної культури та спорту.

Перехожих закликали бути фізично активними та вести здоровий спосіб життя: відмовитися від цигарок, зловживання спиртним та неправильного харчування, розповідають у відомстві.

Людям роздавали відповідні брошури та листівки.

Біля автобуса мобільної бригади можна було виміряти тиск, здати аналіз на цукор та зробити ПЛР-тест на коронавірус. Також харків’яни проходили тестування з метою оцінки ризику розвитку інсульту та нікотинової залежності.



Фото: ХОЦКПХ

Нагадаємо, 10 вересня у Харкові планується проведення забігу до Дня фізичної культури та спорту «Біжи та перемагай».