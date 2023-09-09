У вокзала в Харькове призывали переходить на сторону здоровья (фото)

На площади перед Южным вокзалом в Харькове 8 сентября специалисты Областного центра контроля и профилактики болезней провели мероприятия, посвященные Дню физической культуры и спорта.

Прохожих призывали быть физически активными и вести здоровый образ жизни: отказаться от сигарет, злоупотребления спиртным и неправильного питания, рассказывают в ведомстве.

Людям раздавали соответствующие брошюры и листовки.

Возле автобуса мобильной бригады можно было измерить давление, сдать анализ на сахар и сделать ПЦР-тест на коронавирус. Также харьковчане проходили тестирование с целью оценки риска развития инсульта и никотиновой зависимости.



Фото: ХОЦКПБ

Напомним, 10 сентября в Харькове планируется проведение забега ко Дню физической культуры и спорта «Беги и побеждай».