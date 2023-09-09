У вокзала в Харькове призывали переходить на сторону здоровья (фото)
На площади перед Южным вокзалом в Харькове 8 сентября специалисты Областного центра контроля и профилактики болезней провели мероприятия, посвященные Дню физической культуры и спорта.
Прохожих призывали быть физически активными и вести здоровый образ жизни: отказаться от сигарет, злоупотребления спиртным и неправильного питания, рассказывают в ведомстве.
Людям раздавали соответствующие брошюры и листовки.
Возле автобуса мобильной бригады можно было измерить давление, сдать анализ на сахар и сделать ПЦР-тест на коронавирус. Также харьковчане проходили тестирование с целью оценки риска развития инсульта и никотиновой зависимости.
Фото: ХОЦКПБ
Напомним, 10 сентября в Харькове планируется проведение забега ко Дню физической культуры и спорта «Беги и побеждай».
Новости по теме:
Вы читали новость: «У вокзала в Харькове призывали переходить на сторону здоровья (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 15:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На площади перед Южным вокзалом в Харькове 8 сентября специалисты Областного центра контроля и профилактики болезней провели мероприятия, посвященные Дню физической культуры и спорта.".