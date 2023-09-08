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В воскресенье в Харькове запретят парковаться у мемориала в Лесопарке

Общество 10:22   08.09.2023
Елена Нагорная
В воскресенье в Харькове запретят парковаться у мемориала в Лесопарке Фото: mistaua.com

Заезд и парковка транспорта на площадке возле Мемориала Славы будут запрещены с 7:00 до 15:00 10 сентября.

Это связано с проведением забега ко Дню физической культуры и спорта «Беги и побеждай» на велосипедной дорожке вдоль Харьковского шоссе, пишет пресс-служба горсовета.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 10:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заезд и парковка транспорта на площадке возле Мемориала Славы будут запрещены с 7:00 до 15:00 10 сентября.".