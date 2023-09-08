В воскресенье в Харькове запретят парковаться у мемориала в Лесопарке

Заезд и парковка транспорта на площадке возле Мемориала Славы будут запрещены с 7:00 до 15:00 10 сентября.

Это связано с проведением забега ко Дню физической культуры и спорта «Беги и побеждай» на велосипедной дорожке вдоль Харьковского шоссе, пишет пресс-служба горсовета.

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