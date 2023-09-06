В Харькове введут плату за ночную стоянку на муниципальных паркингах

В Харькове паркинги будут охранять и обслуживать, также планируют возобновить работу ранее закрытых площадок.

Как сообщили в мэрии Харькова, согласно решению сессии горсовета от 6 сентября, работой парковок в городе будет руководить департамент строительства и дорожного хозяйства.

«Паркинги будут охранять и обслуживать. Кроме того, планируется ввести плату за ночную парковку автотранспорта и возобновить работу закрытых ранее площадок», — отметили в горсовете.