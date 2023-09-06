В Харькове введут плату за ночную стоянку на муниципальных паркингах
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове паркинги будут охранять и обслуживать, также планируют возобновить работу ранее закрытых площадок.
Как сообщили в мэрии Харькова, согласно решению сессии горсовета от 6 сентября, работой парковок в городе будет руководить департамент строительства и дорожного хозяйства.
«Паркинги будут охранять и обслуживать. Кроме того, планируется ввести плату за ночную парковку автотранспорта и возобновить работу закрытых ранее площадок», — отметили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове паркинги будут охранять и обслуживать, также планируют возобновить работу ранее закрытых площадок.".