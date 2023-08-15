Захватил землю на Салтовке и устроил платную парковку: дело передали в суд
В Харькове передали в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего предпринимателя. По версии следствия, он самовольно занял землю на улице Академика Павлова и организовал там платную парковку.
Участок, который использовал предприниматель, относится к землям жилой и общественной застройки. Мужчина его оградил, обустроил пропускной пункт и предоставлял услуги по парковке, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
Судебно-экономическая экспертиза подтвердила: в результате этого территориальной громаде Харькова нанесен ущерб в почти 700 тысяч гривен.
Мужчине инкриминируют самовольное занятие земельного участка (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины). Дело будет рассматриваться в Киевском райсуде Харькова.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 20:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове передали в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего предпринимателя. По версии следствия, он самовольно занял землю на улице Академика Павлова и организовал там платную парковку.".