В Харькове предприниматель захватил участок и построил там парковку

47-летний предприниматель незаконно занял земельный участок по улице Академика Павлова и обустроил там парковку. Мужчине сообщили о подозрении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, указанный участок относится к землям жилой и общественной застройки.

Бизнесмен оградил земельный участок и обустроил пропускной пункт. За денежное вознаграждение он предоставлял услуги по парковке транспортных средств, добавили правоохранители.

«В результате противоправных действий предпринимателя территориальной громаде Харькова нанесен ущерб в сумме почти 700 тысяч гривен: это подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы», — отметили в прокуратуре.