В Харькове предприниматель захватил участок и построил там парковку
Фото: Харьковская областная прокуратура
47-летний предприниматель незаконно занял земельный участок по улице Академика Павлова и обустроил там парковку. Мужчине сообщили о подозрении.
По данным Харьковской областной прокуратуры, указанный участок относится к землям жилой и общественной застройки.
Бизнесмен оградил земельный участок и обустроил пропускной пункт. За денежное вознаграждение он предоставлял услуги по парковке транспортных средств, добавили правоохранители.
«В результате противоправных действий предпринимателя территориальной громаде Харькова нанесен ущерб в сумме почти 700 тысяч гривен: это подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы», — отметили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 21:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний предприниматель незаконно занял земельный участок по улице Академика Павлова и обустроил там парковку. Мужчине сообщили о подозрении.".