У Харкові підприємець захопив ділянку й побудував там парковку
Фото: Харківська обласна прокуратура
47-річний підприємець незаконно зайняв земельну ділянку по вулиці Академіка Павлова і облаштував там парковку. Чоловіку повідомили про підозру.
За даними Харківської обласної прокуратури, вказана ділянка належать до земель житлової та громадської забудови.
Зухвалий підприємець огородив земельну ділянку та облаштував пропускний пункт. За грошову винагороду він надавав послуги з паркування транспортних засобів, додали правоохоронці.
«Внаслідок протиправних дій підприємця територіальній громаді Харкова завдано шкоди у сумі майже 700 тисяч гривень: це підтверджено висновком судово-економічної експертизи», – зазначили у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 21:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річний підприємець незаконно зайняв земельну ділянку по вулиці Академіка Павлова і облаштував там парковку. Чоловіку повідомили про підозру. ".