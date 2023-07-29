У Харкові підприємець захопив ділянку й побудував там парковку

47-річний підприємець незаконно зайняв земельну ділянку по вулиці Академіка Павлова і облаштував там парковку. Чоловіку повідомили про підозру.

За даними Харківської обласної прокуратури, вказана ділянка належать до земель житлової та громадської забудови.

Зухвалий підприємець огородив земельну ділянку та облаштував пропускний пункт. За грошову винагороду він надавав послуги з паркування транспортних засобів, додали правоохоронці.

«Внаслідок протиправних дій підприємця територіальній громаді Харкова завдано шкоди у сумі майже 700 тисяч гривень: це підтверджено висновком судово-економічної експертизи», – зазначили у прокуратурі.