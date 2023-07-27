Суд забрав 30 га землі у фермера з Харківщини: подробиці

У власність Валківської громади повернули землі сільгосппризначення, які незаконно віддали фермеру.

«Встановлено, що на підставі наказів ГУ Держгеокадастру у 2018 році фермер отримав в оренду земельну ділянку площею майже 30 га та вартістю понад 5 млн грн. Однак передача цих земель в оренду порушує вимоги земельного законодавства», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці пояснили, що оскільки підприємець вже мав у користуванні сільськогосподарські землі, він не мав права на отримання додаткових ділянок без проведення земельних торгів.

Тож прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом, але його не задовольнили.

Прокуратура оскаржила рішення в апеляційному порядку. Східний апеляційний господарський суд рішення першої інстанції скасував, сільськогосподарські землі повернули у власність тергромади.

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