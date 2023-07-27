Суд забрав 30 га землі у фермера з Харківщини: подробиці
У власність Валківської громади повернули землі сільгосппризначення, які незаконно віддали фермеру.
«Встановлено, що на підставі наказів ГУ Держгеокадастру у 2018 році фермер отримав в оренду земельну ділянку площею майже 30 га та вартістю понад 5 млн грн. Однак передача цих земель в оренду порушує вимоги земельного законодавства», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці пояснили, що оскільки підприємець вже мав у користуванні сільськогосподарські землі, він не мав права на отримання додаткових ділянок без проведення земельних торгів.
Тож прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом, але його не задовольнили.
Прокуратура оскаржила рішення в апеляційному порядку. Східний апеляційний господарський суд рішення першої інстанції скасував, сільськогосподарські землі повернули у власність тергромади.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У власність Валківської громади повернули землі сільгосппризначення, які незаконно віддали фермеру.".