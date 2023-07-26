На Харківщині незаконно віддали цінні землі вартістю понад 2 млрд грн
В Харківській області суд повернув у власність держпідприємства особливо цінні землі вартістю понад 2 млрд грн та площею як територія 25 держав Ватикан.
«Встановлено, що у постійному користуванні державного підприємства «ДГ «Пархомівське» ІОБ НААН» перебуває земельна ділянка площею понад 1400 га, розташована на території Пархомівської сільської ради Богодухівського (колишнього Краснокутського) району Харківської області. У 2007 році на підставі Краснокутської районної державної адміністрації припинено право постійного користування на земельні ділянки загальною площею майже 1100 га. Надалі ці землі було передано у користування приватним підприємствам та комунальну власність», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці пояснили, що відповідно до вимог законодавства, земельні ділянки державних галузевих академій можуть перебувати виключно у державній власності. Крім того, відповідно до статуту ДП ДГ “Пархомівське”, землі дослідних полів господарства та ділянки з цінними ґрунтами відносяться до особливо цінних земель і їх вилучення не допускається.
«Отже, це свідчить про те, що з державної власності незаконно вибули особливо цінні землі», – зазначили у прокуратурі.
Щоб повернути землю держпідприємству прокуратура у 2022 році направила відповідний позов до Господарського суду. Однак суд відмовив правоохоронцям.
Не погодившись з вказаним рішенням, прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку. Постановою Харківського апеляційного господарського суду рішення першої інстанції скасовано, особливо цінні землі повернули у власність держави.
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Ви читали новину: «На Харківщині незаконно віддали цінні землі вартістю понад 2 млрд грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області суд повернув у власність держпідприємства особливо цінні землі вартістю понад 2 млрд грн та площею як територія 25 держав Ватикан.".