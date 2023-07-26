На Харківщині незаконно віддали цінні землі вартістю понад 2 млрд грн

В Харківській області суд повернув у власність держпідприємства особливо цінні землі вартістю понад 2 млрд грн та площею як територія 25 держав Ватикан.

«Встановлено, що у постійному користуванні державного підприємства «ДГ «Пархомівське» ІОБ НААН» перебуває земельна ділянка площею понад 1400 га, розташована на території Пархомівської сільської ради Богодухівського (колишнього Краснокутського) району Харківської області. У 2007 році на підставі Краснокутської районної державної адміністрації припинено право постійного користування на земельні ділянки загальною площею майже 1100 га. Надалі ці землі було передано у користування приватним підприємствам та комунальну власність», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці пояснили, що відповідно до вимог законодавства, земельні ділянки державних галузевих академій можуть перебувати виключно у державній власності. Крім того, відповідно до статуту ДП ДГ “Пархомівське”, землі дослідних полів господарства та ділянки з цінними ґрунтами відносяться до особливо цінних земель і їх вилучення не допускається.

«Отже, це свідчить про те, що з державної власності незаконно вибули особливо цінні землі», – зазначили у прокуратурі.

Щоб повернути землю держпідприємству прокуратура у 2022 році направила відповідний позов до Господарського суду. Однак суд відмовив правоохоронцям.

Не погодившись з вказаним рішенням, прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку. Постановою Харківського апеляційного господарського суду рішення першої інстанції скасовано, особливо цінні землі повернули у власність держави.