У Харкові зменшили оренду та податок на землю: кого торкнеться

Пресслужба мерії повідомила про рішення, ухвалене депутатами міськради у Харкові під час сесії 14 липня.

“За земельні ділянки, на яких розташовані пошкоджені об’єкти нерухомого майна, зменшена сума орендної плати та земельного податку на 2023 рік”, – поінформували в мерії.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, користувачі землі платитимуть від 1 до 70% сум оренди та земельного податку – залежно від обсягу та характеру пошкоджень. Якщо об’єкт пошкоджено незначно – власника звільняють від 30% плати. Якщо ушкодження середньої тяжкості – від 70%. Зрештою, якщо об’єкт став непридатним для використання, платити за землю необхідно лише 1% звичайної суми.

“Це стосується як фізичних осіб, так і підприємців”, – уточнили у міськраді.

За даними департаменту земельних відносин мерії, зараз до фахівців надійшло близько 650 заявок щодо пошкодження комерційного майна.

“Також було ухвалене рішення про звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за 2022 рік. Крім того, депутати проголосували за звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які тимчасово використовуються українськими військовими”, – доповнили у пресслужбі ХМР.