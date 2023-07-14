Live
  • П’ятниця 14.07.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🔴

У Харкові зменшили оренду та податок на землю: кого торкнеться

Економіка 10:53   14.07.2023
Оксана Горун
У Харкові зменшили оренду та податок на землю: кого торкнеться

Пресслужба мерії повідомила про рішення, ухвалене депутатами міськради у Харкові під час сесії 14 липня.

“За земельні ділянки, на яких розташовані пошкоджені об’єкти нерухомого майна, зменшена сума орендної плати та земельного податку на 2023 рік”, – поінформували в мерії.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, користувачі землі платитимуть від 1 до 70% сум оренди та земельного податку – залежно від обсягу та характеру пошкоджень. Якщо об’єкт пошкоджено незначно – власника звільняють від 30% плати. Якщо ушкодження середньої тяжкості – від 70%. Зрештою, якщо об’єкт став непридатним для використання, платити за землю необхідно лише 1% звичайної суми.

“Це стосується як фізичних осіб, так і підприємців”, – уточнили у міськраді.

За даними департаменту земельних відносин мерії, зараз до фахівців надійшло близько 650 заявок щодо пошкодження комерційного майна.

Читайте також: Аграрії Харківщини, чиї поля заміновані, зможуть не сплачувати податок – ХОВА

“Також було ухвалене рішення про звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за 2022 рік. Крім того, депутати проголосували за звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які тимчасово використовуються українськими військовими”, – доповнили у пресслужбі ХМР.

Автор: Оксана Горун
Популярно
З міськради в Харкові пішов депутат президентської політсили
З міськради в Харкові пішов депутат президентської політсили
14.07.2023
На Харківщині стартував збір озимини: де зібрали перший врожай
На Харківщині стартував збір озимини: де зібрали перший врожай
13.07.2023
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС
14.07.2023
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 13 до 27 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 13 до 27 тисяч гривень
13.07.2023
65-річний боєць харківської ТрО рветься до штурмової роти: історія воїна
65-річний боєць харківської ТрО рветься до штурмової роти: історія воїна
14.07.2023
Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр
Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр
13.07.2023

Новини за темою:

11:14
5 років не платив за оренду: у Харкові забирають землю у приватника
11:25
Ділянку на березі Печенізького водосховища за 20 млн грн забрали у жінки
15:47
Єдиний на Землі. Науковці шукають перший метеорит з іншої Сонячної системи
11:14
Землю в Харкові вартістю майже 600 тис грн незаконно віддали фізособі
14:52
У Харкові недобросовісного орендаря змусили повернути землю за 100 млн грн

  • Категорії: Економіка, Політика, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові зменшили оренду та податок на землю: кого торкнеться»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 10:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба мерії повідомила про рішення, ухвалене депутатами міськради у Харкові під час сесії 14 липня".