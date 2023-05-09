Аграрії Харківщини, чиї поля заміновані, зможуть не сплачувати податок – ХОВА

Набув чинності закон, який передбачає, що аграрії та власники земельних ділянок будуть вільні від сплати податків за заміновані, забруднені, окуповані землі та угіддя, на яких йдуть бойові дії, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов .

Такі пільги можна отримати, звернувшись до органів місцевого самоврядування.

«Надано можливість отримати відповідні податкові пільги через рішення органів місцевого самоврядування. Для цього до них мають звернутись платники податків із відповідною заявою, в якій вони мають вказати кадастрові номери таких ділянок», – пояснив Євген Іванов.

Зокрема, прийнятий закон створив механізм надання пільг для зруйнованої нерухомості чи такої, що потребує капітального ремонту, на підставі даних Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених повномасштабним вторгненням російських окупантів.

«Для Харківщини цей закон надважливий, адже чимало агропромислових підприємств не можуть повноцінно працювати через велику кількість вибухонебезпечних предметів», – зазначив Євген Іванов.

Нагадаємо, на Харківщині потенційно небезпечними або забрудненими вибухонебезпечними предметами залишаються близько 572 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.