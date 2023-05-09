Аграрии Харьковщины, чьи поля заминированы, смогут не платить налог – ХОВА
Вступил в силу закон, который предусматривает, что аграрии и владельцы земельных участков будут свободны от уплаты налогов за заминированные, загрязненные, оккупированные земли и угодья, на которых идут боевые действия, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.
Такие льготы можно получить, обратившись в органы местного самоуправления.
«Дана возможность получить соответствующие налоговые льготы через решения органов местного самоуправления. Для этого к ним должны обратиться налогоплательщики с соответствующим заявлением, в котором должны указать кадастровые номера таких участков», — пояснил Евгений Иванов.
В частности, принятый закон создал механизм предоставления льгот для разрушенной недвижимости или нуждающейся в капитальном ремонте на основании данных Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных полномасштабным вторжением российских оккупантов.
«Для Харьковщины этот закон очень важен, ведь многие агропромышленные предприятия не могут полноценно работать из-за большого количества взрывоопасных предметов», — отметил Евгений Иванов.
Напомним, в Харьковской области потенциально опасными или загрязненными взрывоопасными предметами остаются около 572 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 17:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вступил в силу закон, который предусматривает, что аграрии и владельцы земельных участков будут свободны от уплаты налогов за заминированные, загрязненные, оккупированные земли и угодья, на которых идут боевые действия, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.".