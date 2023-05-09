Live
  • Вторник 09.05.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Аграрии Харьковщины, чьи поля заминированы, смогут не платить налог – ХОВА

Общество 17:42   09.05.2023
Оксана Якушко
Аграрии Харьковщины, чьи поля заминированы, смогут не платить налог – ХОВА

Вступил в силу закон, который предусматривает, что аграрии и владельцы земельных участков будут свободны от уплаты налогов за заминированные, загрязненные, оккупированные земли и угодья, на которых идут боевые действия, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Такие льготы можно получить, обратившись в органы местного самоуправления.

«Дана возможность получить соответствующие налоговые льготы через решения органов местного самоуправления. Для этого к ним должны обратиться налогоплательщики с соответствующим заявлением, в котором должны указать кадастровые номера таких участков», — пояснил Евгений Иванов.

В частности, принятый закон создал механизм предоставления льгот для разрушенной недвижимости или нуждающейся в капитальном ремонте на основании данных Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных полномасштабным вторжением российских оккупантов.

«Для Харьковщины этот закон очень важен, ведь многие агропромышленные предприятия не могут полноценно работать из-за большого количества взрывоопасных предметов», — отметил Евгений Иванов.

Напомним, в Харьковской области потенциально опасными или загрязненными взрывоопасными предметами остаются около 572 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Читайте также: Право на демобилизацию военных. ВР расширила список обстоятельств

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

17:08
23 населенным пунктам «Харьковоблэнерго» планирует дать свет в мае
16:42
Участок за почти 35 млн гривен в Харькове хотят вернуть государству
16:00
Вел «9 мая» и «День флага РФ»: задержали директора дома культуры в Волчанске
14:58
Снос трех домов в центре Харькова: у Терехова проводят повторную экспертизу
14:44
Марку, посвященную «Гвардии наступления», презентовали и погасили в Харькове

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Аграрии Харьковщины, чьи поля заминированы, смогут не платить налог – ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 17:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вступил в силу закон, который предусматривает, что аграрии и владельцы земельных участков будут свободны от уплаты налогов за заминированные, загрязненные, оккупированные земли и угодья, на которых идут боевые действия, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.".