Аграрии Харьковщины, чьи поля заминированы, смогут не платить налог – ХОВА

Вступил в силу закон, который предусматривает, что аграрии и владельцы земельных участков будут свободны от уплаты налогов за заминированные, загрязненные, оккупированные земли и угодья, на которых идут боевые действия, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Такие льготы можно получить, обратившись в органы местного самоуправления.

«Дана возможность получить соответствующие налоговые льготы через решения органов местного самоуправления. Для этого к ним должны обратиться налогоплательщики с соответствующим заявлением, в котором должны указать кадастровые номера таких участков», — пояснил Евгений Иванов.

В частности, принятый закон создал механизм предоставления льгот для разрушенной недвижимости или нуждающейся в капитальном ремонте на основании данных Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных полномасштабным вторжением российских оккупантов.

«Для Харьковщины этот закон очень важен, ведь многие агропромышленные предприятия не могут полноценно работать из-за большого количества взрывоопасных предметов», — отметил Евгений Иванов.

Напомним, в Харьковской области потенциально опасными или загрязненными взрывоопасными предметами остаются около 572 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.