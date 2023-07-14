В Харькове уменьшили аренду и налог на землю: кого коснется

Пресс-служба мэрии сообщила о решении, принятом депутатами горсовета в Харькове во время сессии 14 июля.

«За земельные участки, на которых расположены поврежденные объекты недвижимого имущества, уменьшена сумма арендной платы и земельного налога на 2023 год», — проинформировали в мэрии.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, пользователи земли будут платить от 1 до 70% сумм аренды и земельного налога — в зависимости от объема и характера повреждений. Если объект поврежден незначительно — владельца освобождают от 30% платы. Если повреждения средней тяжести — от 70%. Наконец, если объект стал непригодным для использования, платить за землю необходимо только 1% обычной суммы.

«Это касается как физических лиц, так и предпринимателей», — уточнили в горсовете.

По данным департамента земельных отношений мэрии, сейчас к специалистам поступило около 650 заявок, касающихся повреждения коммерческого имущества.

«Также было принято решение об освобождении от уплаты арендной платы и земельного налога за 2022 год. Кроме того, депутаты проголосовали за освобождение от уплаты арендной платы и земельного налога за земельные участки, на которых расположены временно используемые украинскими военными объекты недвижимого имущества», — дополнили в пресс-службе ХГС.