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В Харькове уменьшили аренду и налог на землю: кого коснется

Политика 10:53   14.07.2023
Оксана Горун
В Харькове уменьшили аренду и налог на землю: кого коснется

Пресс-служба мэрии сообщила о решении, принятом депутатами горсовета в Харькове во время сессии 14 июля.

«За земельные участки, на которых расположены поврежденные объекты недвижимого имущества, уменьшена сумма арендной платы и земельного налога на 2023 год», — проинформировали в мэрии.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, пользователи земли будут платить от 1 до 70% сумм аренды и земельного налога — в зависимости от объема и характера повреждений. Если объект поврежден незначительно — владельца освобождают от 30% платы. Если повреждения средней тяжести — от 70%. Наконец, если объект стал непригодным для использования, платить за землю необходимо только 1% обычной суммы.

«Это касается как физических лиц, так и предпринимателей», — уточнили в горсовете.

По данным департамента земельных отношений мэрии, сейчас к специалистам поступило около 650 заявок, касающихся повреждения коммерческого имущества.

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«Также было принято решение об освобождении от уплаты арендной платы и земельного налога за 2022 год. Кроме того, депутаты проголосовали за освобождение от уплаты арендной платы и земельного налога за земельные участки, на которых расположены временно используемые украинскими военными объекты недвижимого имущества», — дополнили в пресс-службе ХГС.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 10:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба мэрии сообщила о решении, принятом депутатами горсовета в Харькове во время сессии 14 июля".