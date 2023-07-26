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На Харьковщине незаконно отдали ценные земли стоимостью более 2 млрд грн

Общество 13:02   26.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине незаконно отдали ценные земли стоимостью более 2 млрд грн Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной суд вернул в собственность госпредприятия особо ценные земли стоимостью более 2 млрд грн и площадью как территория 25 государств Ватикан.

«Установлено, что в постоянном пользовании государственного предприятия «ДГ «Пархомовское» ИОБ НААН» находится земельный участок площадью более 1400 га, расположенный на территории Пархомовского сельского совета Богодуховского (бывшего Краснокутского) района. В 2007 году на основании Краснокутской районной государственной администрации прекращено право постоянного пользования земельными участками общей площадью почти 1100 га. В дальнейшем эти земли были переданы в пользование частным предприятиям и коммунальной собственности», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители объяснили, что согласно требованиям законодательства, земельные участки государственных академий могут находиться исключительно в госсобственности. Кроме того, согласно уставу ДГ «Пархомовское», земли опытных полей хозяйства и участки с ценными почвами относятся к особо ценным землям и их изъятие не допускается.

«Итак, это свидетельствует о том, что из государственной собственности незаконно забрали особо ценные земли», — отметили в прокуратуре.

Чтобы вернуть земли госпредприятию, прокуратура в 2022 году направила соответствующий иск в Хозяйственный суд. Однако суд отказал правоохранителям.

Не согласившись с указанным решением, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда решение первой инстанции отменили, особенно ценные земли вернули в собственность государства.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной суд вернул в собственность госпредприятия особо ценные земли стоимостью более 2 млрд грн и площадью как территория 25 государств Ватикан.".