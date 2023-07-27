Суд забрал 30 га земли у фермера с Харьковщины: подробности

В собственность Валковской громады вернули земли сельхозназначения, которые незаконно отдали фермеру.

«Установлено, что на основании приказов ГУ Госгеокадастра в 2018 году фермер получил в аренду земельный участок площадью почти 30 га и стоимостью более 5 млн грн. Однако передача этих земель в аренду нарушает требования земельного законодательства», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители объяснили, что поскольку предприниматель уже имел в использовании сельскохозяйственные земли, он не имел права на получение дополнительных участков без проведения земельных торгов.

Так что прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, но его не удовлетворили.

Прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке. Восточный апелляционный хозяйственный суд решение первой инстанции отменил, сельскохозяйственные земли вернули в собственность тергромады.

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