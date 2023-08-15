Захопив землю на Салтівці та влаштував платну парковку: справу передали в суд

У Харкові передали в суд обвинувальний акт щодо 47-річного підприємця. За версією слідства, він самовільно зайняв землю на вулиці Академіка Павлова та організував там платну парковку.

Ділянка, яку використовував підприємець, належить до земель житлової та громадської забудови. Чоловік її огородив, облаштував пропускний пункт та надавав послуги із паркування, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.

Судово-економічна експертиза підтвердила: внаслідок цього територіальній громаді Харкова завдано шкоди у майже 700 тисяч гривень.

Чоловіку інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України). Справу розглядатимуть у Київському райсуді Харкова.

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