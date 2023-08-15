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Захопив землю на Салтівці та влаштував платну парковку: справу передали в суд

Суспільство 20:59   15.08.2023
Олена Нагорна
Захопив землю на Салтівці та влаштував платну парковку: справу передали в суд

У Харкові передали в суд обвинувальний акт щодо 47-річного підприємця. За версією слідства, він самовільно зайняв землю на вулиці Академіка Павлова та організував там платну парковку.

Ділянка, яку використовував підприємець, належить до земель житлової та громадської забудови. Чоловік її огородив, облаштував пропускний пункт та надавав послуги із паркування, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.

Судово-економічна експертиза підтвердила: внаслідок цього територіальній громаді Харкова завдано шкоди у майже 700 тисяч гривень.

Чоловіку інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України). Справу розглядатимуть у Київському райсуді Харкова.

Читайте також: У Харкові підприємець захопив ділянку й побудував там парковку

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 20:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові передали в суд обвинувальний акт щодо 47-річного підприємця. За версією слідства, він самовільно зайняв землю на вулиці Академіка Павлова та організував там платну парковку.".