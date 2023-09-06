У Харкові введуть плату за нічну стоянку на муніципальних паркінгах
Фото: Харківська міськрада
У Харкові паркінги охоронятимуть та обслуговуватимуть, також планують відновити роботу раніше закритих майданчиків.
Як розповіли в мерії Харкова, відповідно до рішення сесії міськради від 6 вересня, роботою паркувальних майданчиків у місті керуватиме департамент будівництва та шляхового господарства.
«Паркінги охоронятимуть та обслуговуватимуть. Крім того, планується запровадити плату за нічне паркування автотранспорту та відновити роботу закритих раніше майданчиків», – зазначили в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові паркінги охоронятимуть та обслуговуватимуть, також планують відновити роботу раніше закритих майданчиків.".