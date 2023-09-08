У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля меморіалу в Лісопарку

Заїзд та паркування транспорту на майданчику біля Меморіалу Слави буде заборонено з 7:00 до 15:00 10 вересня.

Це пов’язано із проведенням забігу до Дня фізичної культури та спорту «Біжи та перемагай» на велосипедній доріжці вздовж Харківського шосе, пише пресслужба міськради.