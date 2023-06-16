Джерела в уряді США стверджують, що першими хворими на COVID-19 були китайські вчені з Уханського інституту вірусології, повідомляє видання Public.

Троє вчених брали участь у дослідженні «посилення функції» коронавірусів, схожих на SARS, коли вони захворіли.

Після багатьох років офіційних заяв, що вірус COVID-19 з’явився природнім шляхом, нарешті з’явилися важливі докази, які підтверджують теорію, що вірус SARS-CoV-2 випадково вирвався з Інституту вірусології Уханя (WIV).

За словами кількох урядовців США, опитаних у рамках тривалого розслідування Public and Racket, першою людиною, інфікованою вірусом, тобто «нульовим пацієнтом», був Бен Ху, дослідник, який очолював дослідження «посилення функції» на ГРВІ-подібні коронавіруси, що підвищує заразність вірусів.

Більш, ніж за три роки після спалаху пандемії багато хто в усьому світі відмовився від вивчення походження SARS-CoV-2, високоінфекційного респіраторного вірусу, який вбив мільйони людей, і реакція на який закрила підприємства та школи,

Державні чиновники в США та інших країнах неодноразово припускали, що виявити походження пандемії може бути неможливим.

Тепер відповіді все частіше є доступними. Джерела в уряді США стверджують, що знають імена трьох найперших людей, які заразилися SARS-CoV-2: це були Бен Ху, Ю Пін і Янь Чжу. Усі вони були співробітниками лабораторії в Ухані, підозрюваної у витоку пандемічного вірусу.

Тепер ми не тільки знаємо, що то були вчені WIV, у яких у листопаді 2019 року розвинулися захворювання, схожі на COVID-19, але й те, що вони працювали з вірусами типу SARS-CoV-2 і вводили функції посилення функції.

Очікується, що наступного тижня Управління національної розвідки США оприлюднить раніше засекречені матеріали, які можуть містити імена трьох вчених WIV, які, ймовірно, одними з перших захворіли на SARS-CoV-2

Законопроект A, підписаний президентом Байденом на початку цього року, спеціально закликав оприлюднити імена та ролі хворих дослідників у WIV, їхні симптоми та дату появи симптомів, а також те, чи були ці дослідники залучені до досліджень коронавірусу або піддавалися їм.