COVID-19 більше не глобальна надзвичайна ситуація – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила у п’ятницю, що COVID-19 більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією, повідомляє AP.

Це повідомлення – символічне завершення руйнівної пандемії коронавірусу, яка спровокувала колись немислимі карантини, підірвала економіку та вбила щонайменше 7 мільйонів людей у всьому світі.

Вперше ВООЗ оголосила COVID-19 надзвичайною ситуацією більше трьох років тому. Представники агентства охорони здоров’я ООН заявили, що навіть незважаючи на те, що етап надзвичайної ситуації завершився, пандемія ще не завершилася, про це кажуть нещодавні сплески випадків у Південно-Східній Азії та на Близькому Сході.

ВООЗ каже, що тисячі людей помирають від вірусу щотижня, а мільйони інших повідомляють, що вони все ще страждають від виснажливих довгострокових наслідків хвороби.

«З великою надією я оголошую, що COVID-19 закінчився як глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я», — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Тедрос сказав, що пандемія має тенденцію до зниження вже більше року, визнаючи, що більшість країн уже повернулися до життя до COVID-19.