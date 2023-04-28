Біля вокзалу в Харкові почали безкоштовно вакцинувати всіх охочих
На Привокзальному майдані в Харкові відкрили пункт, в якому волонтери та лікарі консультують людей щодо вакцинації проти небезпечних хвороб. Охочим там же роблять щеплення. Ці заходи проводяться в межах Всесвітнього тижня імунізації.
Одна з відвідувачок пункту – харків’янка Стелла Старко, яка нещодавно повернулася з Варшави. Жінка не ввела бустерну дозу вакцини проти коронавірусу за кордоном і вирішила зробити це у Харкові, передає пресслужба ХОВА.
“Про тимчасовий пункт вакцинації я дізналася із соцмереж. Сьогодні прийшла сюди, побачила автобус та волонтерів. Мене зустріли, дали відповіді на всі запитання та запропонували зробити щеплення. Я погодилася. Завтра планую сюди привести свого чоловіка, якому також потрібно зробити бустерне щеплення проти COVID-19”, – розповіла жінка.
“Для всіх відвідувачів у нас є настільні й рухливі ігри, розмальовки, також проводимо розважальні та освітні тренінги. Крім цього, всім нагадуємо про важливість імунізації, особливо для маленьких дітей. За необхідності відповідні фахівці можуть провести щеплення на місці”, – каже волонтерка Аліна Постол.
Вакцинальні бригади МОЗу працюватимуть у дитячій точці “Спільно” ЮНІСЕФ біля вокзалу у суботу та неділю з 12:00 до 17:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 19:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Привокзальному майдані в Харкові відкрили пункт, в якому волонтери та лікарі консультують людей щодо вакцинації проти небезпечних хвороб. Охочим там же безкоштовно роблять щеплення. Ці заходи проводяться в межах Всесвітнього тижня імунізації.".