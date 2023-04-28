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Возле вокзала в Харькове начали бесплатно вакцинировать всех желающих

Общество 19:19   28.04.2023
Елена Нагорная
Возле вокзала в Харькове начали бесплатно вакцинировать всех желающих Фото: ХОВА

На Привокзальной площади в Харькове открыли пункт, в котором волонтеры и медики консультируют людей на тему вакцинации против опасных болезней. Желающим там же бесплатно делают прививки. Эти мероприятия проводятся в рамках Всемирной недели иммунизации.

Одна из посетительниц пункта — харьковчанка Стелла Старко, которая недавно вернулась из Варшавы. Женщина не ввела бустерную дозу вакцины против коронавируса за рубежом и решила сделать это в Харькове, передает пресс-служба ХОВА.

«О временном пункте вакцинации я узнала из соцсетей. Сегодня пришла сюда, увидела автобус и волонтеров. Меня встретили, дали ответы на все вопросы и предложили сделать прививку. Я согласилась. Завтра планирую сюда привести своего мужа, которому также нужно сделать бустерную прививку против COVID-19», — рассказала женщина.

«Для всех посетителей у нас есть настольные и подвижные игры, раскраски, также проводим развлекательные и образовательные тренинги. Кроме этого, всем напоминаем о важности иммунизации, особенно для маленьких детей. При необходимости соответствующие специалисты могут провести прививки на месте», — рассказала волонтер Алина Постол.

Вакцинальные бригады Минздрава будут работать в детской точке «Спільно» ЮНИСЕФ возле вокзала в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 19:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Привокзальной площади в Харькове открыли пункт, в котором волонтеры и медики консультируют людей на тему вакцинации против опасных болезней. Желающим там же бесплатно делают прививки. Эти мероприятия проводятся в рамках Всемирной недели иммунизации.".