На площади в Харькове четыре дня будут бесплатно вакцинировать всех желающих

В понедельник, 24 апреля, стартовала Всемирная неделя иммунизации. По этому случаю в Харькове на детских точках «Спільно» ЮНИСЕФ с 27 по 30 апреля будут проходить интерактивные мероприятия для школьников и всех желающих.

Основная цель мероприятия — напомнить о важности соблюдения календаря профилактических прививок и объяснить детям, как вакцины учат организм защищаться от инфекций, пишет Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

В программе — познавательная викторина о здоровье и его защите, мегараскраска, яркая фотозона и подарки. Также на мероприятии дети и взрослые смогут бесплатно вакцинироваться от опасных болезней.

Вакцинальные бригады будут работать с 27 по 30 апреля с 12:00 до 17:00 на площади Привокзальной, 1. 27 и 28 апреля на локации ждут организованные школьные коллективы, а 29 и 30 апреля — всех желающих.

«Сделать прививку малышам можно только при наличии свидетельства о рождении и удостоверения личности одного из родителей или опекуна», — уточнили в центре.

Мероприятия без возможности вакцинироваться будут проходить ежедневно на станциях метро «Метростроителей», «Героев Труда», «23 Августа» и «Победа». Начало — в 14:00.