На площади в Харькове четыре дня будут бесплатно вакцинировать всех желающих
В понедельник, 24 апреля, стартовала Всемирная неделя иммунизации. По этому случаю в Харькове на детских точках «Спільно» ЮНИСЕФ с 27 по 30 апреля будут проходить интерактивные мероприятия для школьников и всех желающих.
Основная цель мероприятия — напомнить о важности соблюдения календаря профилактических прививок и объяснить детям, как вакцины учат организм защищаться от инфекций, пишет Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
В программе — познавательная викторина о здоровье и его защите, мегараскраска, яркая фотозона и подарки. Также на мероприятии дети и взрослые смогут бесплатно вакцинироваться от опасных болезней.
Вакцинальные бригады будут работать с 27 по 30 апреля с 12:00 до 17:00 на площади Привокзальной, 1. 27 и 28 апреля на локации ждут организованные школьные коллективы, а 29 и 30 апреля — всех желающих.
«Сделать прививку малышам можно только при наличии свидетельства о рождении и удостоверения личности одного из родителей или опекуна», — уточнили в центре.
Мероприятия без возможности вакцинироваться будут проходить ежедневно на станциях метро «Метростроителей», «Героев Труда», «23 Августа» и «Победа». Начало — в 14:00.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 21:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 24 апреля, стартовала Всемирная неделя иммунизации. По этому случаю в Харькове на детских точках «Спільно» ЮНИСЕФ с 27 по 30 апреля будут проходить интерактивные мероприятия для школьников и всех желающих.".