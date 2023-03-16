Меньше половины детей на Харьковщине вакцинировали против кори (видео)

В Харьковской области план вакцинации против кори детей до года и до шести лет выполнен примерно на 43%.

Об этом рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

По его словам, на сегодняшний день в регионе не зафиксировано больных корью. Но в этом году в Украине есть два случая этого заболевания. Медики призывают делать прививки. Это — единственный способ защититься от болезни, от которой нет лекарств.

«Сейчас мы имеем, ну если сравнить с Украиной, с другими областями, примерно мы выполнили план: дети до года на 43%, дети до шести лет — на 43%. Еще раз напоминаю, что это очень опасное, крайне опасное заболевание. Мы уже знаем о двух случаях на территории Украины. Они уже есть. К счастью, в нашем регионе нет. Напоминаю, что корь передается во время чихания, кашля или разговора. Ее вирус может сохраняться в открытом воздухе до двух часов», — рассказал Хаустов.

Вспышки кори происходят каждые 5-6 лет. Главный санврач Украины Игорь Кузин напоминал, что последняя вспышка кори в нашей стране была зарегистрирована в 2017-2019 годах.