Меньше половины детей на Харьковщине вакцинировали против кори (видео)
В Харьковской области план вакцинации против кори детей до года и до шести лет выполнен примерно на 43%.
Об этом рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.
По его словам, на сегодняшний день в регионе не зафиксировано больных корью. Но в этом году в Украине есть два случая этого заболевания. Медики призывают делать прививки. Это — единственный способ защититься от болезни, от которой нет лекарств.
«Сейчас мы имеем, ну если сравнить с Украиной, с другими областями, примерно мы выполнили план: дети до года на 43%, дети до шести лет — на 43%. Еще раз напоминаю, что это очень опасное, крайне опасное заболевание. Мы уже знаем о двух случаях на территории Украины. Они уже есть. К счастью, в нашем регионе нет. Напоминаю, что корь передается во время чихания, кашля или разговора. Ее вирус может сохраняться в открытом воздухе до двух часов», — рассказал Хаустов.
Вспышки кори происходят каждые 5-6 лет. Главный санврач Украины Игорь Кузин напоминал, что последняя вспышка кори в нашей стране была зарегистрирована в 2017-2019 годах.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 18:55;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области план вакцинации против кори детей до года и до шести лет выполнен примерно на 43%.".