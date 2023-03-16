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Менше половини дітей на Харківщині вакцинували проти кору (відео)

Репортаж 18:55   16.03.2023
Павло Велицький
Менше половини дітей на Харківщині вакцинували проти кору (відео)

У Харківській області план вакцинації проти кору дітей до року та до шести років виконано приблизно на 43%.

Про це розповів на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

За його словами, на сьогодні в регіоні не зафіксовано хворих на кір. Але цьогоріч в Україні є два випадки цього захворювання. Медики закликають робити щеплення. Це єдиний спосіб захиститися від хвороби, від якої немає ліків.

“Зараз ми маємо, ну якщо порівняти з Україною, з іншими областями, приблизно ми виконали план: діти до року на 43%, дітей до шести років – на 43%. Ще раз нагадую, що це дуже небезпечне, вкрай небезпечне захворювання. Ми вже знаємо про два випадки на території України. Вони вже є. На щастя, в нашому регіоні немає. Нагадую, що він передається під час чхання, кашлю або розмови. Її вірус може зберігатися у відкритому повітрі до двох годин”, – розповів Хаустов.

Спалахи кору відбуваються кожні 5-6 років. Головний санлікар України Ігор Кузін нагадував, що останній спалах кору в нашій країні був зареєстрований у 2017-2019 роках.

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Автор: Павло Велицький

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 18:55;

    • Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області план вакцинації проти кору дітей до року та до шести років виконано приблизно на 43%.".