Менше половини дітей на Харківщині вакцинували проти кору (відео)

У Харківській області план вакцинації проти кору дітей до року та до шести років виконано приблизно на 43%.

Про це розповів на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

За його словами, на сьогодні в регіоні не зафіксовано хворих на кір. Але цьогоріч в Україні є два випадки цього захворювання. Медики закликають робити щеплення. Це єдиний спосіб захиститися від хвороби, від якої немає ліків.

“Зараз ми маємо, ну якщо порівняти з Україною, з іншими областями, приблизно ми виконали план: діти до року на 43%, дітей до шести років – на 43%. Ще раз нагадую, що це дуже небезпечне, вкрай небезпечне захворювання. Ми вже знаємо про два випадки на території України. Вони вже є. На щастя, в нашому регіоні немає. Нагадую, що він передається під час чхання, кашлю або розмови. Її вірус може зберігатися у відкритому повітрі до двох годин”, – розповів Хаустов.

Спалахи кору відбуваються кожні 5-6 років. Головний санлікар України Ігор Кузін нагадував, що останній спалах кору в нашій країні був зареєстрований у 2017-2019 роках.