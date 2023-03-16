«Бачимо поступове зростання захворюваності»: ситуація з COVID на Харківщині

За останній тиждень на Харківщині зареєстровано 133 випадки захворювання на коронавірус, проти 101 – на минулому тижні.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов. Він припустив, що така тенденція може бути початком весняної хвилі.

«Ми бачимо поступове зростання захворюваності на COVID-19. В області превалює штам «Омікрон», нової генетичної лінії вірусу ХВВ.1.5 не зареєстровано», – розповів Хаустов.

Він також зазначив, що на Харківщині у 14 медзакладах надають допомогу у лікуванні хворих на COVID-19. Загалом – 2051 ліжко. Зайнятість цих ліжок складає 12% від загальної кількості. У 3 дитячих лікарнях – 300 ліжок, з них зайнято 5%. Кількість ліжок з підведеним киснем складає 1703, заповненість – 50%.

«Нагадую, що єдиним захистом від COVID-19 є вакцинація. У Харківській області на сьогодні працює 122 пункти щеплення, всі вони забезпечені вакцинами. Зокрема, в області є близько 55 000 вакцини CoronaVac, 6 000 – Comirnaty Tris від Pfizer, дитячий Comirnaty – 3 000 доз та 300 – Janssen», – повідомив Максим Хаустов.