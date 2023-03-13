Грип та ГРВІ: кількість ушпиталених на Харківщині зросла

За період з 6 по 12 березня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 15,4%. А ось кількість ушпиталених – зросла на 20%.

Загалом протягом тижня у регіоні захворіло майже 2 тисячі осіб (з урахуванням випадків Covid-19), з них до лікарень потрапили 156, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Показник захворюваності становить 75,82 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг, а інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Найактивніше хворіють у Красноградському районі, найменше – у Куп’янському.

Нагадаємо, що з 27 лютого по 5 березня на Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 21,7%.