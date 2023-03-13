Грип та ГРВІ: кількість ушпиталених на Харківщині зросла
За період з 6 по 12 березня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 15,4%. А ось кількість ушпиталених – зросла на 20%.
Загалом протягом тижня у регіоні захворіло майже 2 тисячі осіб (з урахуванням випадків Covid-19), з них до лікарень потрапили 156, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Показник захворюваності становить 75,82 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг, а інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
Найактивніше хворіють у Красноградському районі, найменше – у Куп’янському.
Нагадаємо, що з 27 лютого по 5 березня на Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 21,7%.
Читайте також: За два місяці 2023 року на Харківщині виявили всього 815 випадків COVID-19
Новини за темою:
Ви читали новину: «Грип та ГРВІ: кількість ушпиталених на Харківщині зросла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 20:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період з 6 по 12 березня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 15,4%. А ось кількість ушпиталених – зросла на 20%.".