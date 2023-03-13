Грипп и ОРВИ: количество госпитализированных на Харьковщине возросло
За период с 6 по 12 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 15,4%. А вот количество госпитализированных — выросло на 20%.
Всего в течение недели в регионе заболели почти 2 тысячи человек (с учетом случаев Covid-19), из них в больницы попали 156, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.
Показатель заболеваемости составляет 75,82 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог, а интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.
Активнее всего болеют в Красноградском районе, меньше всего — в Купянском.
Напомним, что с 27 февраля по 5 марта на Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 21,7%.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с 6 по 12 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 15,4%. А вот количество госпитализированных — выросло на 20%.".