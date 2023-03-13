Live
  • Понедельник 13.03.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Грипп и ОРВИ: количество госпитализированных на Харьковщине возросло

Общество 20:55   13.03.2023
Елена Нагорная
Грипп и ОРВИ: количество госпитализированных на Харьковщине возросло

За период с 6 по 12 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 15,4%. А вот количество госпитализированных — выросло на 20%.

Всего в течение недели в регионе заболели почти 2 тысячи человек (с учетом случаев Covid-19), из них в больницы попали 156, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Показатель заболеваемости составляет 75,82 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог, а интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.

Активнее всего болеют в Красноградском районе, меньше всего — в Купянском.

Напомним, что с 27 февраля по 5 марта на Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 21,7%.

Читайте также: За два месяца 2023 на Харьковщине обнаружили всего 815 случаев COVID-19

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:14
Село Гряниковка на Харьковщине остается в «серой зоне» — Синегубов
20:55
Грипп и ОРВИ: количество госпитализированных на Харьковщине возросло
20:26
Как спасали асфальт от ударов стихии: дорожники Харьковщины подвели итоги зимы
19:56
Терехов: более сотни автобусов заменяют в Харькове троллейбусы и трамваи
19:06
Двое жителей Гряниковки на Харьковщине госпитализированы после обстрела

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Грипп и ОРВИ: количество госпитализированных на Харьковщине возросло»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 20:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с 6 по 12 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 15,4%. А вот количество госпитализированных — выросло на 20%.".