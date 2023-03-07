Три жителя Харьковщины умерли от гриппа

С начала эпидемического сезона на Харьковщине зарегистрированы три летальных случая от гриппа, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Также с начала эпидсезона у 242 обследованных жителей региона обнаружили вирус гриппа А и у двух человек — вирус гриппа В, отмечают в ведомстве. По состоянию на 6 марта всего против гриппа были привиты 2780 человек, большинство из них — люди из групп риска.

С 27 февраля по 5 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 21,7%. Всего за неделю в регионе заболели 2345 человек (включая случаи COVID-19), 130 из них госпитализировали.

Отмечается, что показатель заболеваемости составляет 89,57 на 100 тысяч населения, что меньше прошлогоднего более чем в 6 раз и не превышает эпидпорог.