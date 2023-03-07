Live
  • Вторник 07.03.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.91
    • 🟢

Три жителя Харьковщины умерли от гриппа

Общество 08:14   07.03.2023
Елена Нагорная
Три жителя Харьковщины умерли от гриппа

С начала эпидемического сезона на Харьковщине зарегистрированы три летальных случая от гриппа, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Также с начала эпидсезона у 242 обследованных жителей региона обнаружили вирус гриппа А и у двух человек — вирус гриппа В, отмечают в ведомстве. По состоянию на 6 марта всего против гриппа были привиты 2780 человек, большинство из них — люди из групп риска.

С 27 февраля по 5 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 21,7%. Всего за неделю в регионе заболели 2345 человек (включая случаи COVID-19), 130 из них госпитализировали.

Отмечается, что показатель заболеваемости составляет 89,57 на 100 тысяч населения, что меньше прошлогоднего более чем в 6 раз и не превышает эпидпорог.

Читайте также: За два месяца 2023 на Харьковщине обнаружили всего 815 случаев COVID-19

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:36
Филантроп из США готов инвестировать в дороги и мосты Харьковщины — Синегубов
21:10
Артобстрел Казачьей Лопани: ГСЧС показала разбитые и горевшие дома (фото)
20:47
«Гвардия наступления»: чему учат будущих штурмовиков на Харьковщине (видео)
20:27
Обязательная эвакуация из Купянска: 500 семьям предлагают жилье в Житомире
20:01
Россияне вновь пытались наступать в районе Гряниковки на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Три жителя Харьковщины умерли от гриппа»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 08:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала эпидемического сезона на Харьковщине зарегистрированы три летальных случая от гриппа, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.".