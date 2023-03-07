Три мешканці Харківщини померли від грипу

З початку епідемічного сезону на Харківщині зареєстровано три летальні випадки від грипу, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також з початку епідсезону у 242 обстежених жителів регіону виявили вірус грипу А та у двох осіб – вірус грипу В, зазначають у відомстві. Станом на 6 березня загалом проти грипу було щеплено 2780 осіб, більшість із них – люди з груп ризику.

З 27 лютого по 5 березня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 21,7%. Усього за тиждень у регіоні захворіли 2345 осіб (включно з випадками COVID-19), 130 із них ушпиталили.

Зазначається, що показник захворюваності складає 89,57 на 100 тисяч населення, що менше за торішній більш ніж у 6 разів і не перевищує епідпоріг.