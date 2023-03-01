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За два місяці 2023 року на Харківщині виявили всього 815 випадків COVID-19

Суспільство 09:06   01.03.2023
Оксана Горун
За два місяці 2023 року на Харківщині виявили всього 815 випадків COVID-19 Фото: ThomasxImo/photothek.netx

“Недотестують” – медики пояснюють, що COVID-19 нікуди не зник, просто в регіоні замість необхідних 300 осіб на добу перевіряють у середньому 68,2.

“У нашій області не забезпечується охоплення тестуванням необхідної кількості населення, що призводить до недовиявлення випадків, – пояснюють статистику в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. – Щотижня зі 100 тисяч населення має бути обстежено не менше 300 осіб, у Харківській області цей показник становить 68,2 (середній по Україні – 363,3). На жаль, наше населення в більшості випадків не звертається за медичною допомогою з початком хвороби”.

Через таке “недотестування” у 2023 році (тобто за два місяці) на Харківщині зареєстрували лише 815 випадків COVID-19.

“За останній тиждень лабораторно підтверджено 100 випадків проти 107 за минулий (інтенсивний показник на 100 тисяч населення 3,57, проти 4,66). Жителі обласного центру серед хворих на COVID-19 становлять 60,0%”, – зазначили в Центрі.

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Медики закликають харків’яни не ігнорувати ознаки хвороби та своєчасно проходити діагностику. По-перше, це дозволить не заразити інших людей, по-друге – вчасно розпочати лікування. Адже смертність від коронавірусу продовжує бути вищою, ніж від інших ГРВІ та грипу. Показник летальності 2023 року становив 5,4%, тоді як середній за період епіднагляду за COVID-19 – 2,3%.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 09:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Недотестують” – медики пояснюють, що COVID-19 нікуди не зник, просто в регіоні замість необхідних 300 осіб на добу перевіряють у середньому 68,2".