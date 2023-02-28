Показники незадовільні – на Харківщині проблеми із вакцинацією дітей

За підсумками 2022 року на Харківщині не виконали план профілактичних щеплень, що загрожує зростанням захворюваності на смертельно небезпечні хвороби – кір, дифтерію, правець тощо.

“За підсумками 2022 року показники виконання плану профілактичних щеплень в Харківській області є незадовільними. Значно знизилися темпи охоплення щепленнями проти кору, паротиту, краснухи дітей у віці 1 та 6 років; проти дифтерії, кашлюку та правця (до року, 18 місяців, 6 та 16 років відповідно); по всіх цільових групах (до року, 18 місяців, 6 та 14 років) проти поліомієліту. Рівень охоплення щепленнями проти вірусного гепатиту. У дітей віком до року залишається низьким у порівнянні з рівнями охоплення цієї вікової групи проти дифтерії та поліомієліту. Вкрай на низькому рівні охоплення щепленнями проти дифтерії та правця дорослого населення”, – повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Фахівці попереджають, що така ситуація несе загрозу для кожного, хто не зробив щеплення, а також – загалом для суспільства, оскільки підвищує ризик розвитку епідемії. Усіх, хто вчасно не вакцинувався чи не зробив щеплення дітям, закликають терміново звернутися до лікарів. Причому переселенцям для цього навіть не потрібно укладати нову декларацію із “сімейником”.

“Для отримання щеплення внутрішньо переміщеним особам не потрібно укладати нову декларацію, достатньо звернутися до найближчого закладу первинної медичної допомоги та безоплатно отримати щеплення. Всі дані про вакцинацію будуть внесені до електронної системи охорони здоров’я. Якщо ви маєте порушення Календаря щеплень, вакцинація буде проведена з дотриманням мінімальних інтервалів та відповідно до вимог наказу МОЗ України від 16.09.2011 №595. Слід пам’ятати, що під час одного візиту до лікаря можливе одночасне введення декількох вакцин”, – зазначили в Центрі контролю та профілактики хвороб.

Медики наголосили, що зараз на Харківщині є запаси всіх необхідних вакцин.