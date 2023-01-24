Вакцинація дітей від Covid-19 у Харкові. Що треба знати
Щеплення вакциною Comirnaty від коронавірусу згідно з наказом Мінздоров’я можуть отримати діти віком від 5 до 12 років. Імунізація передбачає введення двох доз з інтервалом 21-28 діб.
У січні після централізованого отримання вакцини Comirnaty дітям робитимуть щеплення у дитячих поліклініках за наявності згоди батьків (або законних представників) та після огляду педіатра чи сімейного лікаря, повідомили у Харківській міськраді.
Нагадаємо, 12 січня директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов повідомив, що Харківщина отримала 3 тисячі доз вакцини Comirnaty для дітей, які розподіляють по пунктах вакцинації Харкова та області.
За даними мерії, у 2022 році в Харкові Comirnaty вакцинували 1928 дітей віком від 12 років (з жовтня 2021 року (початку дозволеної вакцинації від Covid-19 дітям) по грудень 2022 року включно було щеплено 4041 дитину).
У 2022 році у Харкові ПЛР-тестування підтвердило коронавірус у 4017 дітей, а з квітня 2020 по 2022 рік – у 12,6 тисячі дітей.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 21:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щеплення вакциною Comirnaty від коронавірусу згідно з наказом Мінздоров’я можуть отримати діти віком від 5 до 12 років. Імунізація передбачає введення двох доз з інтервалом 21-28 діб.".