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На Харківщину на початку року завезли вакцину від Covid Comirnaty для дітей

Суспільство 18:00   12.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщину на початку року завезли вакцину від Covid Comirnaty для дітей

Харківщина отримала 3 тисячі доз вакцини Comirnaty для дітей віком від 5 до 12 років, повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Вакцина розподіляється на пункти щеплення міста та області. Вона передбачає трохи інше дозування, ніж доросла вакцина: вводиться по 0,2 мл дитині. Дорослому – 0,3 мл.

«Повний курс щепленя теж дві дози з інтервалом приблизно 21 – 28 днів. Половину від отриманих вакцин ми одразу залишаємо для другої дози, тому що, на жаль, ми не маємо даних про подальші поставки цієї вакцини», – розповів Хаустов.

Для щеплення дітей від 5 до 12 років необхідна інформаційна згода батьків або опікунів. Та форма “063” про те, що дитина нічим не хворіє.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 18:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала 3 тисячі доз вакцини Comirnaty для дітей віком від 5 до 12 років, повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.".