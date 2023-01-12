На Харьковщину в начале года завезли вакцину от Covid Comirnaty для детей

Харьковщина получила 3 тысячи доз вакцины Comirnaty для детей от 5 до 12 лет, сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

Вакцина делится на пункты прививки города и области. Она предполагает несколько иную дозировку, чем взрослая вакцина: вводится по 0,2 мл ребенку. Взрослому – 0,3 мл.

«Полный курс прививки тоже две дозы с интервалом примерно 21 – 28 дней. Половину от полученных вакцин мы сразу оставляем для второй дозы, потому что, к сожалению, у нас нет данных о дальнейших поставках этой вакцины», — рассказал Хаустов.

Для прививки детей от 5 до 12 лет необходимо информационное согласие родителей или опекунов. И форма «063» о том, что ребенок ничем не болеет.