На Харьковщину в начале года завезли вакцину от Covid Comirnaty для детей
Харьковщина получила 3 тысячи доз вакцины Comirnaty для детей от 5 до 12 лет, сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.
Вакцина делится на пункты прививки города и области. Она предполагает несколько иную дозировку, чем взрослая вакцина: вводится по 0,2 мл ребенку. Взрослому – 0,3 мл.
«Полный курс прививки тоже две дозы с интервалом примерно 21 – 28 дней. Половину от полученных вакцин мы сразу оставляем для второй дозы, потому что, к сожалению, у нас нет данных о дальнейших поставках этой вакцины», — рассказал Хаустов.
Для прививки детей от 5 до 12 лет необходимо информационное согласие родителей или опекунов. И форма «063» о том, что ребенок ничем не болеет.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 18:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила 3 тысячи доз вакцины Comirnaty для детей от 5 до 12 лет, сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.".